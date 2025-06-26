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Свежие обновления в мобильном Mailion

«МойОфис», российская продуктовая компания, обновила мобильный почтовый клиент Mailion. Обновление 2.3 усилило функциональность приложения и повысило удобство его использования. Были как улучшены пользовательские функции, так и переработаны механизмы взаимодействия клиента с сервером корпоративной почты. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Повышение скорости

Ключевым изменением в составе релиза 2.3 стала переработка принципов получения почты со стороны почтового сервера. Теперь приложение устанавливает пул подключений – вместо создания новых соединений каждый раз при открытии письма используются уже существующие соединения с почтовым сервером. В результате произведенных изменений мобильный почтовый клиент работает быстрее – скорость загрузки писем в интерфейсе клиента стала в 2,5 раза выше.

Управление свайпами

В новом релизе мобильного Mailion также были улучшены принципы взаимодействия пользователя с письмами – появилась возможность управления письмом свайпами. Теперь, чтобы переместить письмо в корзину, достаточно провести по нему справа налево. А свайпнув в другую сторону, слева направо, можно отметить письмо как прочитанное или непрочитанное.

Настройки подписей

Начиная с релиза 2.3, пользователям приложения становится доступна возможность выбора типа подписи в исходящем письме. По нажатию на кнопку «Подпись по умолчанию» можно выбрать корпоративную подпись, установленную на почтовом сервере. Также есть возможность сформировать новую мобильную подпись или отправить сообщение вообще без подписи. В случае, когда пользователь в первый раз выбирает мобильную подпись, приложение предложит создать новую подпись и сохранит ее для дальнейшего использования.

Обновленные значки приложения

На мобильных устройствах с операционными системами Android 13, iOS 18 и выше пользователям доступна возможность адаптивного подстраивания значков приложений под выбранные темы. В соответствии с этими изменениями в операционных системах в мобильном Mailion 2.3 была реализована поддержка тематических значков для приложения. Кроме того, был изменен и дизайн значков: теперь они выглядят более стильно и современно.

Новые функции адресных книг

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В мобильном Mailion 2.3 было уделено внимание работе с личными почтовыми контактами – появилась возможность использования собственной адресной книги и работы с записями в ней. Благодаря этому при создании нового письма, события или задачи пользователи смогут также указать контакты из личной адресной книги. А в случае, когда требуется найти нужные контакты, поиск будет осуществляться не только среди записей корпоративного каталога, но и по личной адресной книге. При этом в результатах поиска будет дополнительно указано количество найденных совпадающих записей, чтобы пользователю было проще ориентироваться и находить нужные из них.

Сохранение недоставленных писем

Теперь письма с ошибкой в адресе электронной почты автоматически сохраняются в черновики с пометкой «Не отправлено» — это экономит время и снижает риск потери данных.

«Мобильный почтовый клиент Mailion — это важная составляющая корпоративной почты Mailion. Мы продолжаем совершенствовать решение, учитывая пожелания и отклики наших пользователей. В одном обновлении нам удалось значительно увеличить скорость загрузки сообщений, упростить управление письмами со смартфона и расширить функциональность приложения. Обновить или установить мобильный почтовый клиент Mailion пользователи могут в любом магазине приложений – RuStore, Google Play, Apple App Store, Huawei App Gallery», – сказала Екатерина Ольхова, продакт-менеджер мобильного Mailion.

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