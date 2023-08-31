Подтверждена совместимость «1С:Документооборот» и почтовых систем «Мой офис»

Фирма «1С» и компания-разработчик «Мой офис» протестировали и подтвердили совместимость «1С:Документооборот Корп» редакции 3.0 и почтовых решений «Мой офис Почта 2» и Mailion,

Тестирование совместимости проводилось на стороне «1С» и включало проверку возможности подключения к серверу (IMAP/SMTP), отправку и прием типового набора писем, оценку скорости обработки сообщений почтовыми системами. Специалисты «1С» проработали популярные пользовательские сценарии, которые предполагают отправку, получение и обработку электронных писем в системе документооборота. Помимо этого, были протестированы разные типы сообщений: текстовые и HTML-письма, письма с изображениями в теле, с вложением файлов различного формата и объема.

Совместимость с почтовыми системами «Мой офис» дает пользователям «1С: Документооборот» возможность работать в привычном интерфейсе встроенного почтового клиента, получая при этом технологические преимущества серверных почтовых систем «Мой офис»: высокую скорость обработки писем, надежную работу при интенсивном обмене сообщениями, в том числе с большими файлами.

«Мы в «Мой офис» стремимся обеспечить поддержку как можно большего количества отечественных ИТ-продуктов, как системных, так и прикладных. В рамках этой стратегии, мы провели тестовые испытания почтовых систем «Мой офис» и решения «1С». Тесты завершены успешно и подтверждают корректность совместного использования решений», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис».

«Рассчитываем, что совместимость «1С:Документооборота» с «Мой офис» будет интересна большому количеству пользователей. Они смогут ускорить процессы обработки документов и повысить эффективность коммуникаций между сотрудниками и клиентами, не беспокоясь за неприкосновенность личных данных», – сказал Александр Гацков, руководитель направления разработки «1С:Документооборота».

«1С:Документооборот» – полнофункциональная система управления документами, процессами и совместной работой, созданная на технологической платформе «1С:Предприятие». Система предлагает возможности для цифровизации как простых операций, так и многоэтапных процессов, позволяет реализовать современные подходы к организации работы с документами и обеспечивает методичный переход к электронному документообороту.

«Мой офис Почта 2» – почтовый сервер и приложения для работы с письмами, календарем, задачами и контактами на любом устройстве. Почтовая система разворачивается на собственной инфраструктуре или серверах доверенного партнера.

Mailion – почтовая система с расширенными возможностями корпоративной электронной почты, включающая инструменты совместной работы, делегирование доступа к почтовым ящикам, папкам и календарям, сквозной морфологический поиск и медиапанель со сводными материалами переписки.