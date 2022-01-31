Mailion от «Мой офис» включен в реестр отечественного ПО

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о включении своего нового почтового решения Mailion в Единый реестр российских программ Минцифры России. Продукт включен в реестр под записью №12707 от 28.01.2022 на основании протокола заседания экспертного совета по программному обеспечению №86-пр от 24.01.2022. Решение о включении продукта в реестр было принято единогласно 16 членами экспертного совета во главе с заместителем министра Паршиным М.В.

Mailion — корпоративная почта нового поколения, которая предназначена для корпораций и государственных учреждений с численностью от 30 тыс. рабочих мест. Решение построено на Cloud Native микросервисной архитектуре, поддерживает до 1 млн активных пользователей и разворачивается на собственных серверах организации или на базе инфраструктуры доверенного партнера. В состав продукта входят почта, календарь, контакты, а также умный поиск. Решение предоставляет возможность заказчику самостоятельно управлять данными и надежно защитить свою информацию от доступа третьих лиц. Продукт обеспечивает бесшовный переход с популярных почтовых решений, и снижает стоимость владения корпоративной почтовой системой. В 2021 г. на доработку и вывод Mailion на рынок фондом РФРИТ было выделено 298,591 млн руб., и для фонда этот грант стал крупнейшим в истории российского ИТ-рынка.

Нагрузочное тестирование, в котором принимала участие компания TEGRUS, показало, что Mailion подходит для обслуживания крупных организаций с численностью сотрудников 400 тыс. человек. Согласно результатам тестирования, большую часть запросов (более 4800 RPS, операций в секунду) почтовая система обрабатывает менее чем за 100 миллисекунд. Сейчас «Мой офис» ведет работы по увеличению нагрузочных мощностей, которые позволят обеспечить крупнейшие организации единым корпоративным почтовым решением.

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«Единогласное голосование членов экспертного совета по вопросу включения Mailion в реестр отечественного ПО подтверждает полное соответствие нашего нового продукта всем требованиям российского законодательства. Mailion — уникальная для российского рынка разработка, ее применение в крупном бизнесе и госсекторе способствует как решению задач консолидации ИТ-инфраструктур, так и способствует формированию технологического суверенитета и реализации проектов цифровой трансформации», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Мой офис».