TEGRUS и «Аквариус» заключили партнерское соглашение

TEGRUS, российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг, и «Аквариус», ведущий российский разработчик, производитель и поставщик техники и ИТ-решений для коммерческих предприятий и заказчиков из различных сфер промышленности, подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители TEGRUS.

Благодаря партнерскому договору TEGRUS сможет оперативно поставлять своим заказчикам российское оборудование торговой марки Aquarius под их конкретные функциональные задачи и реализовывать с ними крупные ИТ-проекты с соблюдением требований российского законодательства. Интегратор также будет способствовать продвижению на российском рынке продуктов и услуг вендора для различных сфер и обеспечивать тестирование продуктов производителя на совместимость и доступность их функционала в рамках ИТ-инфраструктуры заказчиков.

«Аквариус» – крупнейший отечественный производитель и один из лидеров ИТ-отрасли, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Компания сегодня располагает двумя производственными комплексами международного уровня мощностью более 1 млн устройств в год и сетью сервисного обслуживания в 149 городах России.

«Аквариус» осуществляет все этапы разработки и производства ИТ-продукции в России: от разработки концепций, схемотехнических решений, создания конструкторской документации, включающей топологию материнских плат, до проведения полного цикла промышленных сборочных операций готовых вычислительных комплексов, включающих поверхностный монтаж и высокотехнологическую пайку компонентов. В продуктовом портфеле вендора — персональные компьютеры, серверы, ноутбуки, планшеты, тонкие клиенты, системы хранения данных, в том числе с предустановленным на производстве отечественным ПО. Оборудование «Аквариус» включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

«Партнерство с таким экспертом в области ИТ-оборудования, как “Аквариус” – прекрасная возможность, позволяющая нам не только расширить ассортимент отечественных ИТ-решений для заказчиков, поддерживая их в процессе импортозамещения ИТ-инфраструктуры, но и решать их бизнес- задачи самым эффективным образом. Уверен, что данное соглашение станет основой для долголетнего и продуктивного сотрудничества наших компаний», – сказал Ален Шарафатдинов, директор по закупкам TEGRUS.

«Благодаря подписанному соглашению о партнерстве “Аквариус” расширит свое присутствие на отечественном рынке и сможет поставлять заказчикам из различных сфер промышленности полный спектр производимого оборудования – клиентского и серверного. Кроме того, в конце 2022 г. мы запускаем производственно-логистический комплекс в Твери, что позволит нам увеличить выпуск готовой продукции в 2,5 раза и сократить срок производства и поставки оборудования партнерам и заказчикам. “Аквариус” в полной мере готов удовлетворить возросший на рынке спрос на отечественные устройства. Мы надеемся, что партнерство с компанией TEGRUS будет взаимовыгодным, стабильным и долгим», – отметила Ирина Шевякова, директор департамента по развитию партнерского бизнеса «Аквариус».

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TEGRUS – российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг. Компания предлагает спектр отраслевых решений, экспертизы и необходимых информационных технологий для создания и развития конкурентных преимуществ своих Заказчиков.

Ключевые экспертизы компании: проектирование, внедрение и поддержка инженерных систем зданий и ЦОД, систем мультимедиа, систем вычислительной инфраструктуры и информационной безопасности, АСУТП, систем связи и передачи данных, ВКС и персональных устройств, а также реализация комплексных проектов по построению инженерной и ИТ-инфраструктуры.

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба. «Аквариус» обладает набором компетенций в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения.