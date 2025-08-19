Получите все материалы CNews по ключевому слову
Будяков Сергей
УПОМИНАНИЯ
|19.08.2025
|В России стали доступны звонки в WhatsApp* для бизнеса 1
|12.09.2019
|MerliOnCloud – дистрибьютор онлайн-системы службы поддержки «Юздеск» 1
Будяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Merlion - Мерлион 866 1
|Виноходова Катерина 1 1
|Салов Антон 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378639, в очереди разбора - 740362.
Создано именных указателей - 181175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.