Разделы

Интеграция
|

Облачные серверы для бизнеса от MerliOnCloud

MerliOnCloud предоставляет услугу аренды облачных серверов – VPS (virtual private server). Это одна из разновидностей услуг хостинга, при которой провайдер предоставляет клиенту полный доступ к серверу с выбором операционной системы. Но в отличие от выделенного физического сервера, услуга не подразумевает установку оборудования под клиента – виртуальный сервер разворачивается на заранее установленном высокопроизводительном оборудовании, при этом все процессы, происходящие внутри виртуального сервера, полностью независимы от других серверов, работающих на той же физической машине. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Данное решение подходит для размещения сайтов, разработки и тестирования, для проектов с большой нагрузкой, игровых сервисов, разработки приложений. Клиент может самостоятельно выбирать конфигурацию в зависимости от потребностей.

В настоящее время MerliOnCloud предлагает шесть фиксированных тарифов: Минимальный, Базовый, Стандартный, Оптимальный, Расширенный, Максимальный. Пакеты отличаются конфигурацией: оперативной памятью (от 0,5 ГБ до 16 ГБ), процессором (от 1 CPU до 16 CPU), дисковым пространством SSD (от 15 ГБ до 320 ГБ).

Для удобства пользователей есть возможность собрать виртуальную машину собственной конфигурации, выбрав нужный объем оперативной памяти, процессора и дискового пространства.

Преимущества использования VPS от MerliOnCloud: мощные физические серверы расположены в дата-центрах с уровнем надежности TIER III; высокая степень защиты от хакерских атак; способность выдержать большие нагрузки; высокий аптайм – показатель времени непрерывной работы.

Во всех тарифах включена бесплатная панель управления ISPmanager – одна из самых популярных в России и СНГ. Панель позволяет управлять программным обеспечением, установленным на сервер (веб-сервер, сервер баз данных, почтовый сервер), и другими сопутствующими программами через веб-интерфейс.

Чем заменить иностранные ECM
Импортонезависимость

Основные возможности панели ISPmanager: управление учетными записями пользователей и выставление ограничений для них; управление сайтами; управление файлами сайта и сервера через веб-интерфейс; создание и администрирование баз данных; система резервного копирования; управление файрволом; управление почтовыми ящиками; статистика по потребляемым ресурсам.

Облачная инфраструктура от MerliOnCloud в текущих рыночных реалиях с риском дефицита hard-оборудования поможет решить проблемы с созданием или апгрейдом ИТ-инфраструктуры любых компаний, особенно крупного масштаба.

***

MerliOnCloud – провайдер облачных сервисов и услуг. Входит в группу компаний Merlion. MerliOnCloud имеет широкий штат технических специалистов разных направлений. Компания предоставляет услуги аренды виртуальных и выделенных серверов, а также физического оборудования с установкой как на территории заказчика, так и на территории дата-центров с уровнем надежности TIER III, которые располагаются в Москве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский разработчик «железа» начинает выпускать объектные СХД

Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения

В России создают «железо» для производства чипов 28 нм

В России создают систему спасения морских судов на отечественной элементной базе

Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

В топ-5 разработчиков российских ОС серьезные перестановки

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще