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Выручка Merlion по итогам года впервые превысила 300 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Дистрибуция

Merlion подвел итоги 2019 г., которые показали рост выручки по всем ключевым направлениям бизнеса. В прошлом году компания представила два новых проекта для корпоративных клиентов AnalyticsHub и Вuroshop и приобрела контрольный пакет инжиниринговой компании High Energy.

Наибольший рост оборота среди структурных подразделений компании показал дивизион «Широкопрофильная дистрибуция» (ШПД) – на 31%. Дивизион VAD (в него входят проектная дистрибуция ИТ-решений и различные бизнес-проекты Merlion в сфере ИТ-услуг) по аналогичному показателю вырос на 16%, а дивизион «Бытовая техника и электроника» (БТЭ) на 10%. Розничные проекты «Ситилинк» и «Позитроника» выросли на 28% и 30% соответственно. Наибольшую долю в структуре выручки в 2019 финансовом году заняли «Ситилинк» (31,0%) и дивизионы VAD (27,2%) и ШПД (21,9%).

К концу года общая площадь складских помещений составила порядка 150 тыс. кв. метров. Количество товарных наименований превысило 70 тыс. позиций. Общая численность сотрудников достигла 12 тыс. человек.

Кроме расширения товарного портфеля и логистических мощностей компания продолжила открывать и развивать новые направления бизнеса. В 2019 г. портфель активов Merlion пополнился тремя новыми проектами.

AnalyticsHub – компания, созданная совместно с командой экспертов, работавших в Terradata. Это консалтинговое агентство, оказывающее услуги в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта. За год компании удалось заключить ряд стратегических партнерств, в том числе стать официальным представителем в России и СНГ международной консалтинговой сети AlphaZetta.

Компания High Energy, в капитал которой Merlion вошел летом 2019 г., – специалист по проектированию и монтажу сложных энергосистем, которые применяются в ЦОДах и на других объектах с развитой ИТ-инфраструктурой. Суммарная мощность спроектированных и реализованных проектов компании превышает 500 МВт. В 2019 г. High Energy стала членом российской ассоциации участников отрасли ЦОД.

Интернет-магазин для юридических лиц Buroshop (проект запущен 12 декабря 2018 г.) позволяет компаниям в несколько кликов заказать любое количество товаров для офисных нужд с доставкой на следующий день. Ключевые преимущества проекта: широкий ассортимент товаров, роботизированный склад и быстрая доставка. В 2020 г. представленные в интернет-магазине товарные группы пополнились продуктами питания.

Дмитрий Виноградов, генеральный директор Merlion, сказал: «Merlion всегда был и будет надежным партнером, мы дорожим своей репутаций, наработанной годами. Оставаться в лидерах рынка нам позволяют постоянный прогресс и новые сервисы, которые мы реализуем, внимательно изучая потребности наших партнеров и стараясь максимально упростить их работу, помочь в развитии бизнеса. Мы стремимся, чтобы партнеры чувствовали нашу поддержку каждый день и в особенности в текущей ситуации. Надеемся, что нам всем удастся преодолеть кризис 2020 г. с минимально возможными потерями и вернуться к устойчивому росту в ближайшем будущем».

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