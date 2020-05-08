AnalyticsHub подвела итоги первого года работы

AnalyticsHub («Аналитикс Хаб»), входящая в группу Merlion, отметила первый год работы на российском рынке аналитики больших данных, за который заключила более 20 партнерских соглашений и запустила ряд пилотных проектов.

Компания AnalyticsHub была создана и зарегистрирована в апреле 2019 года группой российских топ-менеджеров с многолетним опытом работы в американской корпорации Teradata, создавшей технологии для массивно-параллельной обработки и анализа больших объёмов данных.

Благодаря собственной экспертизе и давним профессиональным связям в сфере аналитики и цифровизации бизнеса в банках, ритейле, государственном и реальном секторах, за год работы команда AnalyticsHub успела добиться значимых успехов. Так, летом 2019 года был подписан первый контракт с одной из федеральных госструктур, а также подписаны контракты и запущены пилотные проекты с несколькими ведущими корпорациями топливно-энергетического комплекса и промышленности.

В своей стратегии AnalyticsHub делает ставку на формирование уникального партнерского ландшафта с лидерами инновационных решений и вендорами платформ нового поколения, позволяющими компании предлагать гибридный стек аналитических решений и услуг целевым российским заказчикам. Во второй половине 2019 года компания АnalyticsHub подписала сразу несколько важных для себя партнерских соглашений, и к настоящему времени в арсенале компании уже более 20 партнерств. Среди партнеров AnalyticsHub такие значимые мировые игроки на рынке аналитики данных, как IBM, SAS, Exasol, Alation, Alteryx и др., а также разработчики отечественных платформ Arenadata и Polymatica.

Помимо этого, компания официально представляет в России и СНГ международную консалтинговую сеть AlphaZetta, объединяющую независимых экспертов в области аналитики данных, машинного обучения и искусственного интеллекта из 45 стран мира и обеспечивающую доступ к лучшей мировой практике, ресурсам и образовательным программам одноимённой Академии аналитики. По мнению экспертов AnalyticsHub, аналитика и обучение персонала в сфере управления данными будут востребованы на рынке, как инструмент антикризисного управления, особенно в известных всем неблагоприятных условиях.

Безусловно, критическим фактором успеха при создании AnalyticsHub явилось участие cтратегического инвестора в лице группы Merlion, который официально объявил о запуске данного стартапа в преддверии ежегодного MERLION IT Solutions Summit 2019 в Сколково, который был сфокусирован на цифровой повестке, связанной с анализом больших данных, машинным обучением и искусственным интеллектом.

«Я признательна нашему «бизнес-ангелу», группе Merlion, за поддержку и надежное партнёрское плечо. Мы нацелены на развитие нашего бизнеса и продвижение решений в области аналитики данных, – отметила Ангелина Гуркина, генеральный директор AnalyticsHub. – Я уверенно могу сказать, что команда AnalyticsHub обладает уникальной экспертизой, квалификацией, опытом и знаниями. Мы растём и развиваемся. AnalyticsHub сегодня – это команда профессионалов, которых отличает индивидуальный подход к технологиям и клиентам и высокая квалификация в своей предметной области».