Axoft расширяет портфель российских продуктов

Производитель отечественных ИТ-решений Utinet и дистрибьютор информационных технологий и сервисов Axoft заключили соглашение о сотрудничестве.

С Axoft заказчики расширяют возможности приобретения решений Utinet. Дистрибьютор предлагает индивидуальные условия по отсрочке платежа и пресейлинг.

Utinet – это серверы, состоящие в каталоге Минпромторга и программное обеспечение, входящее в реестр Минцифры. Решения на базе оборудования и ПО Utinet дают возможности создавать ИТ-архитектуру любого масштаба в сегментах SMB и Enterprise, осуществлять комплексный мониторинг и управление ИТ-системами, а также получать техническую поддержку и обслуживание по одному из нескольких сервисных планов, включая сервисный план Next Business Day.

С Utinet Axoft расширяет портфель продуктов, позволяющих создавать ИТ-системы.

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«Мы рады партнёрству с глобальным экспертом в области дистрибьюции информационных технологий и сервисов Axoft. Теперь еще больше компаний получат возможности обеспечить себе надёжную техническую базу на основе продуктов отечественного производства», – сказал Максим Евдокимов, технический директор Utinet.