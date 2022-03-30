Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

Axoft расширяет портфель российских продуктов

Производитель отечественных ИТ-решений Utinet и дистрибьютор информационных технологий и сервисов Axoft заключили соглашение о сотрудничестве.

С Axoft заказчики расширяют возможности приобретения решений Utinet. Дистрибьютор предлагает индивидуальные условия по отсрочке платежа и пресейлинг.

Utinet – это серверы, состоящие в каталоге Минпромторга и программное обеспечение, входящее в реестр Минцифры. Решения на базе оборудования и ПО Utinet дают возможности создавать ИТ-архитектуру любого масштаба в сегментах SMB и Enterprise, осуществлять комплексный мониторинг и управление ИТ-системами, а также получать техническую поддержку и обслуживание по одному из нескольких сервисных планов, включая сервисный план Next Business Day.

С Utinet Axoft расширяет портфель продуктов, позволяющих создавать ИТ-системы.

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания
Удаленная работа

«Мы рады партнёрству с глобальным экспертом в области дистрибьюции информационных технологий и сервисов Axoft. Теперь еще больше компаний получат возможности обеспечить себе надёжную техническую базу на основе продуктов отечественного производства», – сказал Максим Евдокимов, технический директор Utinet.

Подписаться на новости Короткая ссылка


MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022