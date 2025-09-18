Разделы

«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры

Российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» и российский разработчик систем резервного копирования «Киберпротект» объявили о стратегическом технологическом партнерстве. Соглашение было подписано вгенеральным директором «Базиса» Давидом Мартиросовым и генеральным директором «Киберпротекта» Алексеем Бадаевым. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Цель партнерства — объединить экспертизу и технологии двух ключевых вендоров инфраструктурных решений. Результатом сотрудничества станет интеграция флагманской системы резервного копирования «Кибер Бэкап» от «Киберпротекта» с решением Basis Virtual Protect, предназначенным для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров на платформе серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise. Благодаря этой интеграции «Кибер Бэкап» сможет обеспечивать совместимость с продуктами Basis Dynamix Enterprise и Basis Dynamix Standard без использования агентов. Это позволит заказчикам использовать готовые решения с минимальными затратами на внедрение и сопровождение.

«"Базис" лидирует на рынке виртуализации, "Киберпротект" — на рынке резервного копирования. Наши решения часто работают вместе у одних и тех же заказчиков, поэтому подписание соглашения о сотрудничестве стало логичным и ожидаемым шагом. В рамках партнерства мы будем обмениваться технологической экспертизой, а также улучшать совместимость продуктов, в том числе отрабатывая ее на тестовых стендах. И все это ради одной общей цели — предложить текущим и потенциальным клиентам качественные, совместимые решения в области динамической ИТ-инфраструктуры», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«Подписание соглашение с «Базисом" — это шаг, который закрепляет ту последовательную работу, которую ведем мы и другие лидеры рынка отечественного ПО. Мы создаем не просто альтернативу тем решениям, которые сейчас уходят с рынка, а фундамент для устойчивого развития ИТ-инфраструктуры, построенной на российских решениях. Этот фундамент может быть построен на взаимопонимании, обмене опытом и общих подходах к развитию продуктов и в целом рынка ИТ. Такие технологические связи обеспечивают технологический суверенитет и устойчивость перед вызовами», — отметил Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».

