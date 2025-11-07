Разделы

АЛРОСА приступает к цифровой трансформации на базе отечественной платформы

АЛРОСА, производитель алмазов, объявляет о переходе на отечественную ERP-систему «1С:ERP». Новый технологический комплекс позволит компании объединить все бизнес-процессы, повысить прозрачность управления ресурсами и ускорить обмен информацией между подразделениями вне зависимости от географического расположения. Об этом CNews сообщили представители АЛРОСА.

Программа трансформации реализуется поэтапно: базовые решения будут завершены к концу 2026 г., а к 2028 г. все процессы полностью перейдут на отечественную систему. Программа упростит взаимодействие между подразделениями АЛРОСА и позволит быстрее адаптироваться к изменениям на рынке, сохраняя лидерство в отрасли.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Пилотные проекты стартовали на дочерних предприятиях «Севералмаз» и «Алмазы Анабара». В рамках первой очереди внедряются: система управления процессами на уровне холдинга; автоматизация процессов технического обслуживания и ремонта оборудования; управление закупками с использованием отечественной SRM-платформы; оптимизация транспортной и складской логистики; ведение нормативно-справочной информации; интеграция информационных систем в едином цифровом контуре.

«Это масштабный проект цифровой трансформации, который позволит оптимизировать процессы и повысить эффективность управления всей группы компаний. Мы создаем шаблон для дальнейшего расширения на все предприятия АЛРОСА», — отметил директор по ИТ АЛРОСА Вадим Желтухин.

