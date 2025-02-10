Более половины компаний в России используют облачные технологии для разработки приложений

Примерно каждая вторая компания в России (56%) использует облачную ИТ-инфраструктуру или облачные технологии для создания и развертывания приложений в облаке. Это следует из результатов совместного исследования «Лаборатории Касперского» и CNews Analytics.

Кто пользуется облаками. Облачные технологии для создания и развертывания приложений чаще всего используют небольшие компании численностью до 500 (18%) и от 500 до 1500 человек (14%). Среди крупных организаций, у которых от пяти до 10 тыс. сотрудников, с облаками работают 8%, со штатом более 10 тыс. человек — 7%. Компании среднего размера в основном не применяют облачные технологии при разработке программ.

Большинство из тех, кто сейчас пользуется облаками для этих целей, в ближайшие три года планируют расширять их применение (80%). При этом 17% компаний, которые пока не работают с облачными технологиями, собираются их внедрить.

Меры защиты. Организации, которые планируют расширить применение облаков или начать их использовать для работы с приложениями, намерены внедрять различные инструменты защиты. Среди наиболее популярных мер — управление правами доступа в облачной инфраструктуре (70%), внедрение механизмов доступа с наименьшими привилегиями для защиты контейнерных приложений (62%), использование средств сканирования и обеспечения безопасности реестра контейнеров, а также инструментов оркестрации контейнеров (по 59%).

«Облачные технологии существенно упрощают и ускоряют процесс разработки, внедрения новых сервисов и приложений, экономят человеческие ресурсы и расходы на эксплуатацию оборудования. В этом причина их популярности среди небольших компаний, у которых нет таких мощностей и финансовых возможностей, как у корпораций. При этом часть компаний пока настороженно относится к облакам. Одна из возможных причин — опасения, связанные с вопросами безопасности. Однако при грамотном внедрении облачных технологий и использовании соответствующих мер защиты они не несут большей угрозы, чем другие технологии или локальная инфраструктура. Чтобы организациям было легче обеспечивать безопасность облачных сред, мы разработали специальное решение Kaspersky Cloud Workload Security. Благодаря использованию глобальных данных о киберугрозах в режиме реального времени, а также алгоритмам машинного обучения оно позволяет защитить инфраструктуру организации от широкого спектра киберугроз», — сказал Тимофей Титков, руководитель направления развития продуктов облачной и сетевой безопасности «Лаборатории Касперского».

Исследование проводилось осенью 2024 г. Было опрошено 111 респондентов, отвечающих за информационные технологии и информационную безопасность в компаниях из разных отраслей, в том числе ИТ, производства, финансов и банковского дела, торговли, добычи полезных ископаемых.