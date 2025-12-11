Разделы

Ростелеком Ростелеком Здоровье РТК-Платформа здоровья


ООО «РТК-Платформа здоровья» — разработчик корпоративной платформы «Здоровье» для
корпоративной и промышленной медицины, входит в группу компаний «Ростелеком». Платформа
анализирует риски заболеваний (общих и профессиональных), помогает формировать комплексы
оздоровительных мероприятий и проводит оценку эффективности корпоративных программ.

СОБЫТИЯ

11.12.2025 «Ростелеком» и НИИАТ будут проводить дистанционный медосмотр водителей 1
26.09.2025 «Ростелеком» и «К-Скай» займутся развитием цифровых решений для корпоративной медицины 2
17.09.2025 «Ростелеком» и «К-Скай» займутся развитием цифровых решений для корпоративной медицины 2
14.08.2019 «Ростелеком» запустил цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье» 1

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10313 3
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Genotek - Генотек 18 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 8 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8916 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 1
Гусев Александр 45 2
Егорова Валентина 1 1
Роднова Анна 11 1
Корсак Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
