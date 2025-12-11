Получите все материалы CNews по ключевому слову

ООО «РТК-Платформа здоровья» — разработчик корпоративной платформы «Здоровье» для

корпоративной и промышленной медицины, входит в группу компаний «Ростелеком». Платформа

анализирует риски заболеваний (общих и профессиональных), помогает формировать комплексы

оздоровительных мероприятий и проводит оценку эффективности корпоративных программ.