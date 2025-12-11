Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Ростелеком Здоровье РТК-Платформа здоровья
ООО «РТК-Платформа здоровья» — разработчик корпоративной платформы «Здоровье» для
корпоративной и промышленной медицины, входит в группу компаний «Ростелеком». Платформа
анализирует риски заболеваний (общих и профессиональных), помогает формировать комплексы
оздоровительных мероприятий и проводит оценку эффективности корпоративных программ.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10313 3
|К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 2
|Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 1
|ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
|Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
|Гусев Александр 45 2
|Егорова Валентина 1 1
|Роднова Анна 11 1
|Корсак Александр 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407105, в очереди разбора - 733092.
Создано именных указателей - 187241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.