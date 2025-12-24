МФТИ и Genotek объявляют о стратегическом партнерстве в области науки и образования

Московский физико-технический институт (МФТИ) и компания Genotek из сферы российской геномики и персонализированной медицины, заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере научно-образовательной деятельности. Партнерство направлено на интеграцию современных исследований в учебный процесс, развитие кадрового потенциала и вовлечение студентов в реальную научную работу на стыке биоинформатики и системной биологии. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Согласно договору, Genotek становится базовым предприятием кафедры биоинформатики и системной биологии МФТИ, что открывает студентам новые возможности для практической исследовательской деятельности, стажировок и дальнейшего трудоустройства.

«Сотрудничество с компанией Genotek, одним из лидеров отечественной геномики и персонализированной медицины, укрепляет стремление МФТИ быть центром компетенций мирового уровня в области биотехнологий и биоинформатики. Это партнерство полностью соответствует нашей стратегии по созданию среды, где образование, наука и индустрия работают вместе для подготовки нового поколения междисциплинарных специалистов. Присоединение компании Genotek к числу базовых организаций Физтеха позволит нам сконцентрироваться на развитии талантливых студентов, вовлечении их в реальные проекты и проведении передовых исследований как для самой компании, так и в ответ на актуальные вызовы в сфере здравоохранения и биотехнологий», – сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Основные направления сотрудничества

Научно-образовательная интеграция

МФТИ и Genotek будут совместно вести исследования и разработки (НИОКР), вовлекать студентов в проектную деятельность и поддерживать их участие в стажировках. Компания также окажет содействие выпускникам кафедры в дальнейшей карьере.

Практическая подготовка студентов

Студенты кафедры уже выполняют курсовые и дипломные работы на базе Genotek, получая уникальный опыт работы с реальными исследовательскими задачами в области геномики и персонализированной медицины. Первые результаты подтверждают высокую эффективность такого сотрудничества.

Участие специалистов Genotek в преподавании

Эксперты компании будут читать курсы в МФТИ, включая «Генетику в персонализированной медицине» и «Популяционную и эволюционную геномику», обеспечивая студентам доступ к актуальным знаниям и современным подходам отрасли.

Подписанный сроком на четыре года договор предполагает автоматическое продление и становится важным шагом в формировании национальной экосистемы подготовки специалистов в области генетики, биоинформатики и биомедицинских технологий.

«Для нас крайне важно развивать научные связи с такими учреждениями, как МФТИ. Сотрудничество открывает новые перспективы для наших исследовательских проектов и помогает готовить высококвалифицированных специалистов для отрасли», — сказал Александр Ракитько, директор по науке Genotek.

Директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин уверен, что сотрудничество с компанией Genotek позволит усилить и актуализировать уже существующие образовательные программы.

«МФТИ отлично освоил формат связки фундаментальной подготовки и индустриальных партнеров. Благодаря новому сотрудничеству мы ожидаем очередное усиление уже существующих программ. Genotek обладает признанной экспертизой в области анализа генетических данных. Участие специалистов компании в совместной работе со студентами позволит ФБМФ актуализировать программы, наполнять их реальными кейсами и формировать образовательные треки, ориентированные на современные запросы индустрии», — отметил Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.