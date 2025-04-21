Более 70 тысяч столичных восьмиклассников уже научились правильно и безопасно управлять самокатами

В столице подвели первые итоги работы уникального проекта «Школа самоката», организованного совместно с кикшерингом «Яндекс Go». С момента запуска программы более 70 тыс. юных москвичей освоили правила безопасного передвижения на средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в столичном Департаменте образования и науки.

«Чтобы научить ребят передвигаться по городу правильно и безопасно, в ноябре прошлого года в Москве запустили проект “Школа самоката”. Ребята изучают правила дорожного движения и тренируются на специальных полигонах под руководством опытных наставников. Более 70 тыс. школьников уже прошли такой курс, всего в этом учебном году планируется обучить около 100 тыс. учеников», — сказали в пресс-службе ведомства.

Занятия проходят в центрах дополнительного образования и рассчитаны на восьмиклассников. Они тренируются в защитных шлемах и под контролем инструкторов.

Образовательный курс построен по аналогии с обучением в автошколе. Сначала ученики разбирают теорию: правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности и дорожные знаки. Затем на практике отрабатывают навыки — проезжают «змейку», лежачие полицейские и учатся пересекать пешеходные переходы на учебных самокатах.

«На теоретических занятиях мы знакомим восьмиклассников с техническим устройством электросамокатов, а также рассказываем им о правилах дорожного движения и ответственности за нарушения. На практических мастер-классах ребята обучаются безопасному и эффективному управлению средствами индивидуальном мобильности на трассе, имитирующей городские условия», — сказал координатор и тренер проекта «Школа самоката» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» Александр Агеев.

«Школа самоката» — совместный проект Московского центра воспитательных практик столичного Департамента образования и науки и оператора аренды самокатов «Яндекс Go». В планах — сделать программу ежегодной.

Программы дополнительного образования развивают у школьников творческое и критическое мышление и формируют у них навыки, которые пригодятся им в будущей профессии. Мероприятия, проходящие в рамках дополнительного образования, вносят вклад в проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».