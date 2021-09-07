Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру»

Цифровизация госуслуг в процессе

Как сообщили CNews в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в России до конца 2021 г. запланирован перевод полностью в электронный формат 101 госуслуги. Перевод всех массовых социально значимых услуг в цифровой формат запланирован до конца 2022 г. Об этом Дмитрий Чернышенко сообщил 7 сентября 2021 г. в рамках совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации.

Одной из основных тем совещания стало выполнение графика по цифровизации социально значимых госуслуг в регионах. По итогам встречи вице-премьер также поручил Минцифры продумать систему мотивации для региональных руководителей цифровой трансформации.

«Напомню всем регионам и ФОИВ, что работу по переводу госуслуг в электронный вид мы ведем по поручению Президента и в интересах граждан страны, – сказал Дмитрий Чернышенко. – До конца 2022 года все массовые социально значимые услуги должны предоставляться в цифровом формате. Минцифры составлен план перевода, и мы отслеживаем ежемесячную динамику данной работы в разрезе всех субъектов».

О том, что Президент России Владимир Путин поручил Правительству завершить перенос всех массовых и социально значимых госуслуг в электронный формат до 1 января 2023 г., CNews рассказал в октябре 2020 г. Также по поручению Президента Правительство до 1 декабря 2022 г. должно завершить централизацию инфоресурсов Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и других федеральных госорганов в части сведений для подтверждения данных при получении госуслуг. В этот же срок органы власти должны перейти на обработку межведомственных запросов и предоставление сведений с использованием системы электронного взаимодействия в режиме реального времени.

Ранее CNews рассказал, что в своем послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Владимир Путин также заявил, что в России не позднее 2022 г. должны быть внедрены принципы «социального казначейства», в том числе, принцип «одного окна» на госуслугах.

Ситуация в регионах

Дмитрий Чернышенко в рамках совещания напомнил, что запуск цифровых услуг первой очереди стартовал в августе 2021 г., обеспечив возможность оказания 51 услуги в электронном формате. По его словам, сейчас идет активное подключение регионов к единому порталу госуслуг.

Власти намерены до конца 2021 г. перевести 101 госуслугу полностью в цифровой формат

Выступивший на мероприятии замглавы Минцифры Олег Качанов отметил в своем выступлении регионы, которые лидируют и которые не выдерживают график перевода госуслуг в цифровой вид.

«Среди регионов-лидеров, подключивших больше 40 госуслуг из запланированных – Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Мурманская область, Республика Марий Эл, Смоленская и Калужская области, – отметил Олег Качанов. – Самая низкая активность у Архангельской, Иркутской, Магаданской областей, республик Алтай и Карелия, Северной Осетии – Алании и ряда других. Они подключили всего по одной интерактивной форме».

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По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил регионам оперативно устранить отставание в графике. До 1 октября 2021 г. все субъекты России должны обеспечить предоставление 51 госуслуги в электронном виде. До 5 октября регионам также поручено организовать подключение второй очереди госуслуг и до 1 декабря – третьей. Федеральным госорганам поручено оказывать регионам помощь соответствующими методическими рекомендациями.

Как отметил вице-премьер, в рамках стартующей с октября 2021 г. второй очереди появится дополнительная возможность оказания еще 25 региональных и муниципальных цифровых услуг, и еще столько же планируется подключить с декабря 2021 г. в рамках третьей очереди.

Эволюция цифровых госуслуг

В апреле 2021 г. CNews рассказал о запуске новой версии портала госуслуг gosuslugi.ru/new. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, новая версия портала полностью основана на российском ПО, и в дополнение к серьезной технической модернизации и переходу на новую архитектуру, также поменялся формат взаимодействия с пользователями. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал CNews о том, процесс изменения портала госуслуг будет происходить постепенно, и начнется все с изменения формы предоставления самых популярных услуг.

В начале июля 2021 г. CNews также писал об инициативе Минцифры по предоставлению доступа к единому порталу госуслуг приложениям коммерческих организаций для оказания электронных госуслуг.

Буквально вчера, 6 сентября 2021 г., стало известно, что постановлением Правительства №1458 от 1 сентября 2021 г. на портале «Госуслуг» официально была утверждена функция автоматического заполнения онлайн-заявлений без поиска бумажных документов и без необходимости переносить из них данные вручную.

Теперь инфосистема портала сама будет отправлять запросы в госорганы для получения необходимых данных, и внесет полученные сведения в нужные поля. После отправки заполненного заявления сайт не будет хранить полученную информацию.