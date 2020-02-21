«Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи

Ассоциация больших данных, включающая крупнейшие российские ИКТ-компании, выступила с критикой второго по счету законопроекта Минкомсвязи о больших данных в России. Компании посчитали, что принятие документа повлечет негативные последствия для самого рынка больших данных и его игроков, и предложили вернуться к рассмотрению первого документа, предложенного Минкомсвязи осенью 2019 г.

Недовольство законопроектом

Российская Ассоциация больших данных (АБД) выступила против законопроекта о регулировании больших данных, предложенного Минкомсвязи в феврале 2020 г. По мнению участников организации, предложенный министерством документ нарушает конституционные свободы экономической деятельности и распространения информации. Входящие в состав Ассоциации компании также уверены, что принятие законопроекта может повлечь за собой снижение темпов развития искусственного интеллекта в России.

В списке участников АБД числятся: «Яндекс», «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», Газпромбанк, Сбербанк, Тинькофф-банк и Mail.ru Group. В перечне также присутствуют эксперты фонда «Сколково», Аналитический центр при правительстве России и другие компании и организации. Как пишет РБК, ассоциация направила главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву письмо, в котором предупредила о возможных рисках принятия законопроекта. Представитель министерства подтвердил получение письма.

Что сказано в законопроекте

Законопроект Минкомсвязи, опубликованный 14 февраля 2020 г. на портале нормативных правовых актов, представляет собой поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторы документа, как писал CNews, предложили ввести понятия «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных».

Предложения Минкомсвязи идут вразрез с видением участников рынка больших данных

Помимо этого, в законопроекте сказано, что определением принципов обработки больших данных, а вместе с ними – прав и обязанностей операторов и порядка хранения этой информации займется Правительство России. В дополнение было предложено создать отдельный реестр действующих в России операторов больших данных и передать управление им Роскомнадзору.

Чем недовольны в АБД

Направленное в Минкомсвязи письмо участников АБД указывает на противоречия между текстом законопроекта и задачами Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденной Президентом России Владимиром Путиным. По их мнению, в случае принятия законопроекта доступ к большим данным будет сильно усложнен.

Авторы письма также обратили внимание на то, что законопроект носит рамочный характер, и что его нормы в итоге потребуется уточнять дополнительными подзаконными актами. Они считают, что это может повлечь «риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».

По информации РБК, в письме было отдельно отмечено создание законопроектом Минкомсвязи неравных правовых условий для российских и зарубежных компаний, занимаюшихся обработкой больших данных. «Иностранные компании будут продолжать накапливать большие объемы, в том числе пользовательских данных, разрабатывать на их основе инновационные цифровые продукты для реализации на территории России и при этом игнорировать обременительные требования российского законодательства, что с высокой долей вероятности повлечет еще большее технологическое отставание России на мировых цифровых рынках», – сказано в письме АБД.

Вместе с этим члены АБД указали на нецелесообразность введения единого термина «большие данные». Они объяснили свое видение тем, что термин является своего рода метафорой, и по этой причине нельзя присваивать ему однозначные юридические определения.

Третий законопроект

Законопроект о регулировании больших объемов данных был подготовлен по поручению Владимира Путина, данному в январе 2020 г. в рамках послания Федеральному собранию. Тогда же был установлен финальный срок его исполнения 1 июля 2020 г. На момент публикации материала документ находился в процессе прохождения независимой антикоррупционной экспертизы.

Раскритикованный членами АБД документ стал вторым по счету законопроектом Минкомсвязи, имеющим отношение к большим данным. Первый был разработан под руководством замглавы ведомства Алексея Соколова, опубликован на портале нормативных правовых актов в сентябре 2019 г. и предлагал ввести понятие «обезличенные данные».

Под этим термином авторы законопроекта предлагали понимать информацию, которая в результате обезличивания не позволит определить, к какому конкретному лицу она относится. Министерство планировало внести этот законопроект на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 г., однако по состоянию на 21 февраля 2020 г. это так и не произошло. Члены Ассоциации больших данных предложили вместо продвижения нового законопроекта Минкомсвязи вернуться к работе над первым (сентябрьским) документом.

Всего на момент публикации материала в России существовало три законопроекта о регулировании больших данных. Первый был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце октября 2018 г., а его авторами, как сообщал CNews, выступили депутаты «Единой России» Михаил Романов и Алексей Кобилев.

В начале ноября 2018 г. документ был жестко раскритикован рабочей группой программы «Цифровая экономика» по направлению «Нормативное регулирование». По мнению экспертов, законопроект вступал в конфликт с существующим законодательством и подразумевал ненужное регулирование сбора данных с устройств интернета вещей. Принятие законопроекта, по их словам могло привести к еще большему технологическому отставанию России на мировых цифровых рынках.