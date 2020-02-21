Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

«Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи

Бизнес Законодательство Телеком Интеграция ИТ в госсекторе Big Data
, Текст: Эльяс Касми

Ассоциация больших данных, включающая крупнейшие российские ИКТ-компании, выступила с критикой второго по счету законопроекта Минкомсвязи о больших данных в России. Компании посчитали, что принятие документа повлечет негативные последствия для самого рынка больших данных и его игроков, и предложили вернуться к рассмотрению первого документа, предложенного Минкомсвязи осенью 2019 г.

Недовольство законопроектом

Российская Ассоциация больших данных (АБД) выступила против законопроекта о регулировании больших данных, предложенного Минкомсвязи в феврале 2020 г. По мнению участников организации, предложенный министерством документ нарушает конституционные свободы экономической деятельности и распространения информации. Входящие в состав Ассоциации компании также уверены, что принятие законопроекта может повлечь за собой снижение темпов развития искусственного интеллекта в России.

В списке участников АБД числятся: «Яндекс», «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», Газпромбанк, Сбербанк, Тинькофф-банк и Mail.ru Group. В перечне также присутствуют эксперты фонда «Сколково», Аналитический центр при правительстве России и другие компании и организации. Как пишет РБК, ассоциация направила главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву письмо, в котором предупредила о возможных рисках принятия законопроекта. Представитель министерства подтвердил получение письма.

Что сказано в законопроекте

Законопроект Минкомсвязи, опубликованный 14 февраля 2020 г. на портале нормативных правовых актов, представляет собой поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторы документа, как писал CNews, предложили ввести понятия «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных».

data600.jpg
Предложения Минкомсвязи идут вразрез с видением участников рынка больших данных

Помимо этого, в законопроекте сказано, что определением принципов обработки больших данных, а вместе с ними – прав и обязанностей операторов и порядка хранения этой информации займется Правительство России. В дополнение было предложено создать отдельный реестр действующих в России операторов больших данных и передать управление им Роскомнадзору.

Чем недовольны в АБД

Направленное в Минкомсвязи письмо участников АБД указывает на противоречия между текстом законопроекта и задачами Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденной Президентом России Владимиром Путиным. По их мнению, в случае принятия законопроекта доступ к большим данным будет сильно усложнен.

Авторы письма также обратили внимание на то, что законопроект носит рамочный характер, и что его нормы в итоге потребуется уточнять дополнительными подзаконными актами. Они считают, что это может повлечь «риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».

По информации РБК, в письме было отдельно отмечено создание законопроектом Минкомсвязи неравных правовых условий для российских и зарубежных компаний, занимаюшихся обработкой больших данных. «Иностранные компании будут продолжать накапливать большие объемы, в том числе пользовательских данных, разрабатывать на их основе инновационные цифровые продукты для реализации на территории России и при этом игнорировать обременительные требования российского законодательства, что с высокой долей вероятности повлечет еще большее технологическое отставание России на мировых цифровых рынках», – сказано в письме АБД.

Вместе с этим члены АБД указали на нецелесообразность введения единого термина «большие данные». Они объяснили свое видение тем, что термин является своего рода метафорой, и по этой причине нельзя присваивать ему однозначные юридические определения.

Третий законопроект

Законопроект о регулировании больших объемов данных был подготовлен по поручению Владимира Путина, данному в январе 2020 г. в рамках послания Федеральному собранию. Тогда же был установлен финальный срок его исполнения 1 июля 2020 г. На момент публикации материала документ находился в процессе прохождения независимой антикоррупционной экспертизы.

Раскритикованный членами АБД документ стал вторым по счету законопроектом Минкомсвязи, имеющим отношение к большим данным. Первый был разработан под руководством замглавы ведомства Алексея Соколова, опубликован на портале нормативных правовых актов в сентябре 2019 г. и предлагал ввести понятие «обезличенные данные».

Под этим термином авторы законопроекта предлагали понимать информацию, которая в результате обезличивания не позволит определить, к какому конкретному лицу она относится. Министерство планировало внести этот законопроект на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 г., однако по состоянию на 21 февраля 2020 г. это так и не произошло. Члены Ассоциации больших данных предложили вместо продвижения нового законопроекта Минкомсвязи вернуться к работе над первым (сентябрьским) документом.

Всего на момент публикации материала в России существовало три законопроекта о регулировании больших данных. Первый был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце октября 2018 г., а его авторами, как сообщал CNews, выступили депутаты «Единой России» Михаил Романов и Алексей Кобилев.

В начале ноября 2018 г. документ был жестко раскритикован рабочей группой программы «Цифровая экономика» по направлению «Нормативное регулирование». По мнению экспертов, законопроект вступал в конфликт с существующим законодательством и подразумевал ненужное регулирование сбора данных с устройств интернета вещей. Принятие законопроекта, по их словам могло привести к еще большему технологическому отставанию России на мировых цифровых рынках.

Другие материалы рубрики

Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения

Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал»

Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался

«Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов

«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»

ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка

Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020

Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы

7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника