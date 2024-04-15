Начался серийный выпуск полностью российских БПЛА «Пиранья». Такой дрон уничтожил первый танк Abrams в зоне СВО

Разработчики дрона «Пиранья», которым уничтожили первый танк Abrams в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, полностью локализовали производство в России и вышли на мощность 300 штук в день.

Локализация производства

В апреле 2024 г. симбирское конструкторское бюро «Пиранья», созданное в Ульяновской области, сообщило о начале серийного производства полностью российских беспилотных летательных аппаратов «Пиранья-10».

Как заявили «Коммерсанту» разработчики устройства, аппарат имеет 64 конфигурации, в том числе комплектовку ночной камерой, тепловизионной камерой, системой сброса и поворотной камерой. Таким образом, стандартный дрон «Пиранья» способен выполнять три основные задачи: полет в один конец (камикадзе), полет с возвратом домой (с системой сброса) и обычные задачи разведки. Инженеры на апрель 2024 г. уже имеют два филиала в Ульяновске, где каждый день осуществляются беспрерывные циклы производства. Производственная мощность от 300 FPV-дрон в день.

«Пиранья-10» является легким беспилотным аппаратом, способным нести до 5 кг груза и наносить урон целям, которые значительно превосходят стоимость самого дрона «Пиранья-10». FPV-дрон может эффективно атаковать технику, укрепления и запасы противника, делая его полезным инструментом в военных операциях на СВО.

«Симбирское Конструкторское Бюро Пиранья» специализируется на разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Компания сталкивается с проблемой мошенничества, когда злоумышленники имитируют ее сайт и социальные сети. В связи с этим менеджеры предлагают провести видеозвонок перед заключением сделки, чтобы предотвратить потерю времени и денежные потери потенциальных клиентов.

ИИ в FPV-дрон

В апрель 2024 г. в FPV-дроны «Пиранья-10» встроена камера с модулем искусственного интеллекта (ИИ), которая получает изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывает его в читаемую черно-белую картинку. Все это потом передается по радиоканалам.

Основные характеристики

FPV-дрон «Пиранья-10» уже давно поставляется в зону СВО, беспилотник получил хорошие отзывы от российских военных. Согласно данным с сайта производителя, полная масса дрона с аккумуляторной батареей (АКБ) – 1,94 кг, полезная нагрузка - от 2 до 4,5 кг, максимальная скорость - 140 км/час. FPV-дрон предназначен для поражения живой силы и бронетехники противника, в том числе тяжелой. Бойцы на передовой часто используют дроны «Пиранья» для ударов по позициям противника. После появления ночного варианта дрона с ИИ, спектр применения дрона расширился.

По информации ТАСС, недавно специалисты «Симбирское Конструкторское Бюро Пиранья» представили новую версию дрона «Пиранья-13», способную нести до 8 кг полезной нагрузки. Особенностью линейки дронов «Пиранья» является способность противостоять системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

План по расходам на нацпроект по развитию БПЛА

По данным Forbes со ссылкой на презентацию первого вице-премьера Андрея Белоусова к совещанию правительства, которое прошло вскоре после послания президента Федеральному собранию в феврале 2024 г.

Сумма в размере 173,8 млрд руб. уйдет на разработку, стандартизацию и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих. Для этого разработчикам и производителям предложат субсидии. Также должна появиться сеть научно-производственных центров и цифровая платформа разработчиков, производителей и эксплуатантов.

Сумма в размере 166,9 млрд руб. запланирована на стимулирование спроса на отечественные БАС. Согласно проекту, на беспилотники должен сформироваться «государственный гражданский заказ». Потребителей поддержат субсидиями и льготным лизингом, говорится в презентации.

152,6 млрд руб. потратят на развитие инфраструктуры связи, контроля и управления БАС, а также инфраструктуры аэропортов. Проект также предусматривает разработку нормативного регулирования безопасности и доступа к осуществлению полетов, а также «оптимизацию сертификации БАС».

Лишь 44,4 млрд руб. пойдут на поддержку Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по перспективным направлениям.

На запуск образовательных программ всех уровней образования 21,8 млрд руб., а также на создание цифрового реестра кадров.

Применение БПЛА в зоне СВО

После начала СВО применение большого количества дешевых маленьких беспилотников значительно изменило способ ведения боевых действий. Из-за них войска практически не могут передвигаться на поле боя, не будучи замеченными, пишет издание The Washington Post.

Во время выполнения боевых задач солдаты теперь двигаются перебежками от одного окопа к другому, надеясь, что пилоты, которые управляют вражескими беспилотниками, недостаточно искусны, чтобы преследовать их и там. Опытные операторы могут отследить и ликвидировать даже одного солдата, отправив дрон вслед за ним в убежище или траншею.

По информации The Washington Post, сначала массовое применение дешевых беспилотников давало преимущество Украине, но в России быстро начали производить собственные беспилотники. А позже появилось большое количество одноразовых дронов-камикадзе и устройств РЭБ, которые препятствуют полетам дронов. Издание добавляет, что самыми распространенными являются FPV-дроны, которыми обычно управляет пилот с гарнитурой и пультом дистанционного управления.