Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей
Столичные камеры принесли в казну города с января по сентябрь 2020 г. сотни миллионов рублей. Чаще всего автомобилистов штрафуют за превышение скорости, и больше всего «дохода» принесла камера на Каширском шоссе (Борисовские пруды) – она оштрафовала более 101 тыс. машин на сумму свыше 90,48 млн руб.
Водители лишаются миллионов рублей
В Москве выявлены камеры, выписывающие автомобилистам наибольшее количество штрафов, как по количеству, так и по сумме «сборов». Специалисты сервиса для подбора и покупки ОСАГО bip.ru, который также владеет приложениями для оплаты штрафов и парковок, рассказали CNews, что лидером по этим параметрам стала камера, установленная на Каширском шоссе (Борисовские пруды). Анализ проводился на основе 58 млн штрафов, выписанных камерами ГИБДД, МАДИ и АМПП за девять месяцев 2020 г. Это более 40% всех штрафов да выбранный период.
Данная камера выписала свыше 153,5 тыс. штрафов для более чем 101,4 тыс. автомобилей на сумму около 90,49 млн руб. На втором месте в топе самых штрафующих камер оказался комплекс автоматической фиксации нарушений на Садовом кольце (Сухаревская) – 77,7 тыс. штрафов для 61,4 тыс. автомобилей на более чем 38,8 млн руб.
Тройку лидеров замыкает камера на Ленинградском проспекте (Третье транспортное кольцо) – порядка 76,6 тыс. штрафов, выписанных 56,7 тыс. автомобилей на 40 млн руб.
За что штрафуют чаще всего
Наиболее популярное нарушение у столичных автолюбителей – это превышение скорости. Доля таких штрафов составляет в сумме около 63% от общего числа. На втором месте – нарушение разметки (почти 16%), следом идет выезд на полосу для общественного транспорта (немногим меньше 9%). Притом чаще всего водителей, перемещающихся по дорогам Москвы, штрафуют за превышение скорости на 20-40 км/ч (почти 53,5% от общего числа штрафов).
|Доля от общего количества
|Статья
|53,45%
|12,9ч2 (скорость 20-40 км/ч)
|7,42%
|12,9ч3 (скорость 40-60 км/ч)
|1,75%
|12,9ч4 (скорость 60-80 км/ч)
|0,19%
|12,9ч5 (скорость 80+ км/ч)
|0,56%
|12,11 (нарушения на магистрали)
|3,31%
|12,12 (Светофор и стоп линия)
|0,02%
|12,13 (затор на перекрестке)
|0,06%
|12,14 (маневрирование)
|8,37%
|12,15 (расп на проезжей части)
|15,81%
|12,16 (разметка)
|8,74%
|12,17 (полоса общ транспорта)
|0,15%
|12,18 (пешеход)
|0,10%
|12,19ч6 (остановка)
|0,07%
|остальное
Источник: bip.ru
Но есть и те, кто превышает на более чем 80 км/ч – таких штрафов насчитывается 0,19%.
Кто выписывает штрафы
Право штрафовать столичных водителей за нарушения есть у трех организаций – ГИБДД, МАДИ и АМПП. ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) выписывает 99% всех штрафов.
|Локация
|Долгота
|Широта
|Кол-во штрафов
|Кол-во авто
|Сумма, руб.
|Средний штраф, руб.
|Среднее кол-во штрафов на 1 авто
|Каширское шоссе (Борисовские Пруды)
|55 631 908
|37 704 544
|153 534
|101 424
|90 488 500
|589,37
|1,51
|Садовое кольцо (Сухаревская)
|55 772 216
|37 637 604
|77 719
|61 421
|38 859 500
|500
|1,27
|Ленинградский проспект (ТТК)
|55 784 073
|3 756 865
|76 648
|56 741
|40 020 000
|522,13
|1,35
|Садовая-Триумфальная улица (ул Малая Дмитровка)
|55 772 114
|37 603 654
|74 144
|42 009
|60 207 500
|812,03
|1,76
|проспект Мира (дублёр) (ВДНХ)
|5 582 147
|37 642 494
|67 164
|48 679
|39 189 900
|583,5
|1,38
|Ленинградский проспект (Динамо)
|55 790 582
|37 553 952
|65 221
|54 574
|32 896 500
|504,39
|1,20
Источник: bip.ru
АМПП или Администратор московского парковочного пространства концентрируется только на штрафах за неоплаченную парковку. Спектр штрафов, которые можно получить от МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), значительно шире – организация наказывает автомобилистов рублем за нарушение правил парковки и перевозки пассажиров в такси. Помимо этого, организация контролирует погрузку и разгрузку по ночам.
Рекордные суммы сборов
Камера на Каширском шоссе (Борисовские Пруды) признана не только самой штрафующей, но и самой выгодной для столичной казны камерой. Она принесла в нее более 90,48 млн руб. чем заслужила себе первое место еще и в этом рейтинге.
«Серебро» получает камера на Садовой-Триумфальной улице Москвы (улица Малая Дмитровка) – 60,2 млн руб., а «бронза» досталась камере на улице Зацепский Вал (Павелецкая) – около 41,46 млн руб.
|Адрес
|Долгота
|Широта
|Кол-во штрафов
|Кол-во авто
|Сумма, руб.
|Средний штраф, руб.
|На 1 авто
|Каширское шоссе (Борисовские Пруды)
|55 631 908
|37 704 544
|153 534
|101 424
|90 488 500
|589,37
|1,51
|Садовая-Триумфальная улица (ул Малая Дмитровка)
|55 772 114
|37 603 654
|74 144
|42 009
|60 207 500
|812,03
|1,76
|улица Зацепский Вал (Павелецкая)
|55 731 443
|37 637 642
|62 671
|36 002
|41 462 500
|661,59
|1,74
|Ленинградский проспект (ТТК)
|55 784 073
|3 756 865
|76 648
|56 741
|40 020 000
|522,13
|1,35
|проспект Мира (дублёр) (ВДНХ)
|5 582 147
|37 642 494
|67 164
|48 679
|39 189 900
|583,5
|1,38
|Садовое кольцо (Сухаревская)
|55 772 216
|37 637 604
|77 719
|61 421
|38 859 500
|500
|1,27
|ТТК (Лефортовский тоннель)
|55 751 092
|37 696 718
|63 242
|43 785
|34 562 750
|546,52
|1,44
|Проспект Мира (дублёр) (С. Эйзенштейна)
|55 827 926
|37 649 282
|60 338
|40 075
|34 489 200
|571,6
|1,51
|МКАД, 12-й километр, внешняя сторона
|55 677 414
|37 834 448
|23 721
|19 408
|34 017 750
|1 434,08
|1,22
|Жулебинская эстакада (Котельники)
|55 675 644
|37 857 225
|33 329
|25 028
|33 399 200
|1 002,11
|1,33
|Ленинградский проспек (Динамо)
|55 790 582
|37 553 952
|65 221
|54 574
|32 896 500
|504,39
|1,20
Источник: bip.ru
Но эти камеры берут не качеством, а количеством, поскольку самые большие штрафы выписывают их «коллеги», расположенные совсем по другим адресам. В среднем самые дорогие нарушения выявляла камера на улице Генерала Кузнецова (Жулебино) – средний размер штрафа в ее случае составил почти 2229 руб. За ней следует камера на 13 километре МКАД (средний штраф около 1727 руб.), затем – камера на улице Обручева по Ленинскому проспекту (немногим больше 1661 руб.).
Штрафы за парковку
Наказания за неправильную парковку, в отличие от штрафов за превышение скорости, водители получают редко и чаще всего по незнанию – они либо не были в курсе о наличии камеры в том месте, где они оставили свою машину, или не были осведомлены о том, что некогда бесплатная парковка стала платной.
Лидером по количеству выписанных штрафов за девять месяцев 2020 г. стала парковка около торгового центра «Бум» (ст.м. Братиславская), где выписали более 5500 предписаний на сумму 27,5 млн руб. При этом тариф за парковку составляет 40 руб. в час, а размер штрафа за неоплату достигает 5000 руб.
|Адрес
|Долгота
|Широта
|Кол-во штрафов
|Кол-во авто
|Сумма, руб.
|Средний штраф, руб.
|Среднее кол-во штрафов на 1 авто
|улица Генерала Кузнецова (Жулебино)
|55 680 258
|3 784 972
|10 042
|9 046
|22 379 500
|2 228,59
|1 110 103 913
|МКАД, 13-й километр, внутренняя сторона
|55 665 988
|37 838 255
|18 509
|15 267
|31 968 750
|1 727,2
|1 212 353 442
|улица Обручева (Ленинский пр-кт)
|55 661 905
|37 511 005
|11 947
|9 234
|19 848 000
|1 661,34
|1 293 805 501
|МКАД 48-й киолметр (Солнцево)
|55 659 718
|37 434 342
|13 223
|11 146
|19 833 750
|1 499,94
|1 186 344 877
|Дмитровское ш (Тимирязевская-Дмитровская)
|55 812 708
|3 757 786
|11 583
|10 526
|17 019 200
|1 469,33
|1 100 418 013
|пр-т Маршала Жукова (Серебряный Бор)
|55 772 707
|37 427 722
|11 153
|7 703
|16 118 000
|1 445,17
|144 787 745
|МКАД, 12-й километр, внешняя сторона
|55 677 414
|37 834 448
|23 721
|19 408
|34 017 750
|1 434,08
|1 222 227 947
Источник: bip.ru
Второе место в этом рейтинге заняла парковка на Конаковском проезде (ст.м. Водный стадион). Здесь в период с 1 января по 30 сентября 2020 г. было выписано более 2000 штрафов на сумму 10 млн руб. Тройку лидеров замыкает парковка напротив McDonald’s на ст.м. Рязанский Проспект (1300 штрафов на более чем 6 млн руб.).
Много штрафов также на парковках, где установлены камеры с автоматизированной фиксацией и настроен интервал в 6 мин, как правило это камеры у небольших супермаркетов «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Пятерочка». Рост числа штрафов на таких на парковках у небольших магазинов эксперты связывают с тем, что водители до сих пор думают, что неоплачиваемый период стоянки составляет 15 минут. На деле же еще в декабре 2018 г. его сократили до 5 минут, и если не успеть оплатить парковку, то водителю будет автоматически выписан штраф.
Москвичей ждут новые штрафы
В обозримом будущем количество нарушений, за которые жители и гости столицы, передвигающиеся на личном автомобиле будут платить штрафы, резко возрастет. К примеру, по данным «Коммерсанта», 1 декабря 2020 г. в Москве камеры начали штрафовать водителей за непристегнутый ремень безопасности и за разговор по мобильному телефону за рулем. За это время они выписали более 100 постановлений по ст. 12.36.1 КоАП (разговор по телефону за рулем) и около 2300 постановлений по ст. 12.6 КоАП (езда с непристегнутым ремнем безопасности).
Тестирование такой системы велось с февраля 2020 г. Размер наказания за непристегнутый ремень равен 1000 руб., за разговор по телефону – 1500 руб.
В дополнение к этому камеры научились проверять наличие у водителей действующих полисов страхования (ОСАГО). Эта функция тестируется с августа 2019 г.