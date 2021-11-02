Аналитики выяснили, что россияне слишком мало занимаются спортом

Аналитики бренда Amazfit собрали и проанализировали анонимные данные 1254340 человек. Это пользователи умных часов серий Bip, Neo, T-Rex, Stratos, а также GTR и GTS. Гаджеты фиксировали результаты тренировок (от 50 до 90 встроенных спортивных режимов).

Ожидание и реальность

Эксперты ВОЗ утверждают, что можно избежать до 5 млн смертей в год, если население мира станет физически более активным.

Взрослому человеку необходимо заниматься любой физической активностью не менее 150 минут в неделю, это 20 минут в день или 50 минут 3 раза в неделю. При этом интенсивность нагрузки должна быть разной. Например, чередовать быструю ходьбу, плавание, езду на велосипеде, танцы, а также бег и аэробику.

Данные умных часов показали, что россияне недостаточно занимаются спортом: вместо положенных 150 минут в неделю, они тратят на спорт только 124 минуты.

Самым популярным видом активности в России является ходьба — ее предпочитают более трети пользователей умных часов бренда (почти 500 000 человек).

Самые популярные виды спорта у исследованных жителей России:

ходьба — 34,8%;

велоспорт на открытом воздухе — 27%;

бег в помещении — 7%;

плавание в бассейне — 6%.

Кстати, эти данные совпадают с результатами недавнего опроса ВЦИОМ, в апреле 2021 года. Более 30% респондентов отметили, что предпочитают бег, легкую атлетику и спортивную ходьбу.

Amazfit сообщает, что продолжит изучение показателей, анонимно передаваемых носимыми гаджетами бренда, чтобы помогать пользователям вести здоровый образ жизни и заботиться о своем организме.