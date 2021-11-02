Разделы

Техника
|

Аналитики выяснили, что россияне слишком мало занимаются спортом

Аналитики бренда Amazfit собрали и проанализировали анонимные данные 1254340 человек. Это пользователи умных часов серий Bip, Neo, T-Rex, Stratos, а также GTR и GTS. Гаджеты фиксировали результаты тренировок (от 50 до 90 встроенных спортивных режимов).

Ожидание и реальность

Эксперты ВОЗ утверждают, что можно избежать до 5 млн смертей в год, если население мира станет физически более активным.

Взрослому человеку необходимо заниматься любой физической активностью не менее 150 минут в неделю, это 20 минут в день или 50 минут 3 раза в неделю. При этом интенсивность нагрузки должна быть разной. Например, чередовать быструю ходьбу, плавание, езду на велосипеде, танцы, а также бег и аэробику.

Данные умных часов показали, что россияне недостаточно занимаются спортом: вместо положенных 150 минут в неделю, они тратят на спорт только 124 минуты.

Самым популярным видом активности в России является ходьба — ее предпочитают более трети пользователей умных часов бренда (почти 500 000 человек).

Самые популярные виды спорта у исследованных жителей России:

  • ходьба — 34,8%;
  • велоспорт на открытом воздухе — 27%;
  • бег в помещении — 7%;
  • плавание в бассейне — 6%.

Кстати, эти данные совпадают с результатами недавнего опроса ВЦИОМ, в апреле 2021 года. Более 30% респондентов отметили, что предпочитают бег, легкую атлетику и спортивную ходьбу.

sports.jpg

Amazfit сообщает, что продолжит изучение показателей, анонимно передаваемых носимыми гаджетами бренда, чтобы помогать пользователям вести здоровый образ жизни и заботиться о своем организме.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма

Huawei может продать свое производство серверов на чипах Intel и AMD

Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты

Тюремщики России потратят десятки миллиардов на цифровизацию

Чистка реестра российского ПО станет ежегодной. Власти рассказали, за что будут удалять софт из реестра

Google создает «настоящий» искусственный интеллект. Что он будет уметь

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021