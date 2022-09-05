Исследование платформы «Дневник.ру»: 89% педагогов отметили снижение нагрузки при использовании электронного журнала

Выпускник Фонда «Сколково», компания «Дневник.ру», провела опрос преподаватей, учеников и родителей из 10 регионов России, чтобы выяснить, как они относятся к применению цифровых инструментов в образовательном процессе. Исследование показало, что 54% родителей стали чаще проверять электронный дневник в 2021/2022 учебном году. В то же время, 89% педагогов отметили снижение нагрузки при использовании электронного журнала. Об этом CNews сообщили представители платформы «Дневник.ру».

В исследовании приняли участие 13 тыс. человек. Согласно результатам опроса, 35% учителей экономят один-два часа в неделю, а 18% с помощью платформы «Дневник.ру» освобождают до двух-трех часов, менее одного часа удается сэкономить 36% педагогов. Кроме того, 91% опрошенных подтвердили, что в их школах полностью отказались от бумажных журналов. Еще 4% педагогов отметили, что их школы находятся в процессе перехода на электронный формат учета успеваемости и посещаемости. 67% педагогов и 62% родителей положительно оценили полный отказ от бумажных дневников в школах, где учатся их дети.

Владимир Зеленин, руководитель программ кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «До сих пор не все школы страны оснащены достаточным оборудованием для успешной цифровизации, но процесс идет, и с каждым годом востребованность образовательных платформ возрастает. Для учителей, учеников и родителей это уже необходимые инструменты, которые не только удобны, но и делают обучение более интерактивным, интересным и продуктивным, как, в частности, система “Дневник.ру”».

Почти все педагоги (98%) сообщили, что ежедневно используют платформу «Дневник.ру», а 88% учеников подтвердили: большинство учителей оперативно вносят информацию в электронный журнал и дневник. При этом 11% все-таки отметили, что информация обновляется педагогами с задержками. Зачастую это связано с недостаточной материально-технической оснащенностью школ и низкой скоростью интернета. Так, 38% педагогов указали, что компьютеры в школах есть, но их количества недостаточно, чтобы обеспечить свободный доступ в любое время рабочего дня. Большинство учителей (69%) считают, что нестабильный интернет в школах препятствует регулярной и своевременной работе в электронном журнале.

Гавриил Леви, CEO и генеральный директор «Дневник.ру»: «Мы проводили опрос в регионах, где “Дневник.ру” внедрен на основе государственно-частного партнерства, то есть там, где платформой пользуются действительно активно и могут объективно оценить все плюсы и минусы цифровой отчетности и коммуникации. Подобные исследования мы организуем ежегодно и примечательно, что с каждым годом цифры растут: все больше учителей отмечают снижение нагрузки, а родители шире исследуют возможности технологий в обучении. Так, например, уже 42% мам и пап используют в качестве основного источника для общения с педагогами чаты в системе “Дневник.ру”, хотя это относительно новый инструмент, внедренный с началом пандемии».

В целом педагоги отметили удобный интерфейс цифровой платформы и возможность иметь доступ к ней даже за пределами школы, а также пользу чатов в «Дневник.ру», которые позволяют сосредоточить школьное общение в одном месте. Родители указали, что всегда находятся в курсе оценок своих детей и стали тщательнее следить за их успеваемостью. Ученикам же нравится наблюдать за своим рейтингом, который создает атмосферу здоровой конкуренции в классе.

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