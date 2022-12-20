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В «Дневник.ру» появились сообщества с аудиторией больше миллиона подписчиков

На образовательной платформе выпускника Фонда «Сколково» «Дневник.ру» появилась новая возможность для общения на популярные темы: «Учеба и выбор профессии‎», «‎Здоровье и психология семьи», «‎Жизнь родителей школьников», «‎Идеи для семейного отдыха», «‎Что посмотреть и почитать» и др. Сообщества быстро стали популярны: вопросы учебы и профессионального выбора уже обсуждают 219 тыс. человек, а у паблика о здоровье и психологии семьи 210 тыс. подписчиков. Суммарно аудитория сообществ на разные темы в «Дневник.ру» превысила 1,1 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сообщества созданы и ведутся разработчиками платформы, при этом пользователи могут комментировать в них публикации, дискутировать друг с другом и предлагать свои темы для обсуждения.

Наталья Подсевак, специалист по контенту «Дневник.ру»: «Например, в сообществе “‎Жизнь родителей школьников” мы публикуем вопросы от пользователей “Дневник.ру”: каких кружков и факультативов не хватает в школе, что нужно ребенку для получения похвальной грамоты, как справляться с усталостью в зимнее время, кто ответственен за драку детей на перемене и многие другие. Оказалось, пользователи платформы очень общительны. Актуальные обсуждения в разных пабликах собирают более 600 комментариев и свыше 2400 реакций».

Каждую неделю в сообществах на «Дневник.ру» появляется около 20 уникальных публикаций, включая авторские статьи от приглашённых экспертов, материалы от крупных онлайн-школ и посты популярных авторов с платформы «Яндекс.дзен». Одним из создателей контента в сообществах на образовательной платформе стал победитель всероссийского конкурса 2022 г. «Лучшие цифровые практики в школьном образовании» Руслан Хузин из Свердловской области, который ведет популярный в «Дзене» блог «Сельский учитель». Широкую аудиторию на «Дневник.ру» также имеют авторы сообществ «Этому не учат в школе» и «Мама в спорте».

Наталья Царевская-Дякина, директор направления EdTech кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Примечательно, что у автора блога “Мама в спорте” на “Яндекс.дзен” 4500 подписчиков, а в сообществе на “Дневник.ру” 88 тыс. Тема спорта очень волнует родителей школьников, многим есть, чем поделиться. Образовательная платформа помогла объединить именно эту аудиторию. Удобно, что в электронном дневнике можно не только посмотреть оценки и задания, но и пообщаться на волнующие темы, получить ответы на вопросы».

Возможность создавать свои сообщества пока находится в тестовом режиме, но желающие пользователи платформы могут оставить запрос на участие в тесте или внести свои предложения, чтобы улучшить новый сервис.

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Безопасность

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

«Дневник.ру» – бесплатная цифровая образовательная платформа для образовательных организаций, разработанная компанией «Дневник.ру». Система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью можно планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, проводить оплату питания, использовать другие удобные в обучении сервисы и приложения. На платформах, разработанных компанией «Дневник.ру», зарегистрировано более 41,5 тыс. школ из разных регионов России, 6500. школ Казахстана и 6000 школ Узбекистана, в общей сложности ими пользуются свыше 1,6 млн преподавателей, 15,3 млн учащихся, и 10,5 млн родителей.

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