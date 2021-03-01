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Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В 2020/21 учебном году популярность платформ для дистанционного образования продолжает расти, а учителя и школьники стали более активно использовать различные цифровые инструменты и потреблять образовательный контент. Так, например, согласно исследованию «Дневник.ру» - одного из крупнейших поставщиков электронных дневников и журналов в школы России, пользователи цифровой платформы Dnevnik.ru стали в разы чаще обмениваться учебными материалами. Только в ноябре 2020 года в систему загрузили 3 млн файлов – в 7 раз больше, чем в этом же месяце в 2019 году.

Гавриил Леви, генеральный директор «Дневник.ру», отметил: «Многие школы вынуждены работать в дистанционном режиме или частично переходить в онлайн. С помощью электронного журнала педагоги отправляют классу учебный материал, а дети загружают на платформу выполненные домашние задания и отправляют их учителю на проверку. Это можно сделать как в самом дневнике, так и в чатах для общения, которые мы запустили в октябре. По сравнению с прошлым учебным годом вовлеченность выросла – часто Дневник.ру используется как соцсеть».

С учетом изменения в потребностях и поведении пользователей, разработаны и другие инструменты дистанционного обучения: видеоуроки и онлайн-тренажеры со встроенными домашними заданиями. На платформе развиваются собственные коммуникационные инструменты: не так давно появился мессенджер и сообщества. С помощью мессенджера учителя, родители и ученики общаются между собой внутри платформы, а в сообществах обмениваются личным опытом и новостями.

Ирина Романенко, педагог из Нижегородской области, отметила: «Мне, как учителю музыки, нравится, что на Dnevnik.ru есть возможность создать на своей странице нужную для уроков медиатеку, которую дети используют для закрепления материала дома. Очень удобно – не надо искать музыку и видео на разных сайтах, тратя на это время».

Наиболее активно возможности «Дневник.ру» используют школы Тамбовского региона, Республики Адыгея, Новгородской, Архангельской и Амурской областей. Здесь учителя быстрее других создают расписание, планируют уроки, вносят в электронный журнал оценки, отметки о присутствии и домашние задания. Всего же за 1 полугодие 2020/21 учебного года в школах России с помощью образовательной платформы выставили более 370 млн оценок и выдали свыше 45 млн заданий.

Компания «Дневник.ру» работает с 2007 года и является резидентом «Сколково».

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