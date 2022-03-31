Российские школы стали в три раза активнее отказываться от бумажных журналов за последние пять лет

Согласно исследованию компании «Дневник.ру», резидента Фонда «Сколково», за последние пять лет число школ, отказавшихся от бумажных журналов, в России увеличилось в три раза. Если в 2016-2017 учебном году среди пользователей образовательных платформ компании их насчитывалось 1402, то в 2021-2022 таких школ стало 4114. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В 2012 учебном году «Дневник.ру» запустил проект по переходу на электронный документооборот в 33 общеобразовательных организациях шести регионов страны. В рамках одной цифровой платформы пользователи имеют доступ к оценкам, расписанию, домашним заданиям, могут планировать учебную деятельность и обмениваться актуальными новостями.

«До этого школы, по сути, вели два журнала: и бумажный, и электронный, а благодаря проекту смогли избежать двойной работы. На сегодняшний день от бумажного журнала вместе с нами отказались школы 45 регионов России. Например, в Тамбовской области и Республике Северная Осетия – Алания уже все 100% школ ведут только электронный учет успеваемости и посещаемости, в Астраханской области 90%, а в Республике Адыгея 87%, причем в последней количество таких образовательных организаций только за один учебный год увеличилось почти в два раза», – сказал Гавриил Леви, генеральный директор «Дневник.ру».

В последние пять лет количество школ, отказавшихся от бумажных журналов, увеличилось в три раза. В 2016-2017 учебном году среди пользователей цифровой платформы «Дневник.ру» их насчитывалось 1402, а в 2021-2022 таких школ стало 4114. Авторы исследования связывают рост с ускорившейся информатизацией образования и повышением цифровой грамотности педагогов.

За годы работы с электронным журналом учителя хорошо изучили все его возможности, освоили инструменты, у многих пропал страх нового и неизвестного. Кроме того, технология экономит до 30% рабочего времени при ведении журнала и до 40% при подготовке отчетности.

«Работая только в цифровой образовательной платформе, педагоги, помимо экономии времени и бумажных носителей, получают целый набор дополнительных инструментов, которых никогда не было и не могло быть в бумажном журнале. Это возможность проводить дистанционные уроки, выдавать ученикам интерактивные домашние задания, общаться с классами в чатах, публиковать школьные объявления, проводить тесты, загружать файлы и многое другое. Таким образом получается разнообразить занятия и наладить еще более тесную коммуникацию с учениками и родителями», – отметил Владимир Зеленин, руководитель программ кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

По словам учителей, после тестового использования электронного журнала в нескольких классах, на него зачастую переходит и вся школа. Это способствует цифровизации учебного процесса, в том числе обновлению техники в заведениях.

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

«Мы начали с эксперимента по внедрению “Дневник.ру” в пяти классах в 2010-2011 учебном году. В следующем внедрили эксперимент уже в 14 классах. Научились внимательно связывать родственников (в семье иногда бывает по шесть-семь детей в разных классах), чтобы один родитель не оказался зарегистрированным несколько раз. Стали вести ленту новостей в классе и школе. Множество документов, важных для всего коллектива, размещали на страницах электронного дневника. Работа закипела, в школе обновилось материально-техническое обеспечение, проведен высокоскоростной интернет, все педагоги прошли обучение. С 2012-2013 года наша школа полностью перешла на электронный документооборот», – сказала Елена Харитонова, педагог школы №64 города Астрахани.

Переход общеобразовательных организаций на безбумажную форму учета успеваемости и посещаемости – одно из важнейших направлений в современном школьном образовании. Чтобы поддержать в этом педагогов, специалисты «Дневник.ру» регулярно проводят для них обучающие мероприятия, а для всех школ, которые уже отказались от бумаги, предоставляют выделенную линию поддержки пользователей с ускоренным временем обработки запросов.

***

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 г и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда – поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3200. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 г. выручка резидентов превысила 160 млрд руб.

Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах Безопасность

«Дневник.ру» – бесплатная цифровая образовательная платформа для образовательных организаций, разработанная резидентом «Сколково», компанией «Дневник.ру». Система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, проводить оплату питания, использовать другие удобные в обучении сервисы и приложения. На платформах, разработанных компанией «Дневник.ру», зарегистрировано более 41,5 тыс. школ из разных регионов России, 6,5 тыс. школ Казахстана и 6 тыс. школ Узбекистана, в общей сложности ими пользуются свыше 1,6 млн преподавателей, 15,3 млн учащихся, и 10,5 млн родителей.