«МегаФон» назвал лидеров по росту интернет-трафика на Камчатке

Абоненты в сельских населенных пунктах на Камчатке активнее, чем горожане, пользуются мобильным интернетом. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона», проанализировав data-трафик в регионе. Относительно лета 2024 г. в селах пользователи нарастили передачу данных на 28%, тогда как в городской местности такой рост составил 7%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В лидерах по интернет-активности населенные пункты Мильково (+55%), Паратунка (+32%) и Усть-Камчатск (+29%). Аналитики не исключают, что помимо местных жителей на рост трафика могла повлиять и туристическая привлекательность региона. Мильково и Усть-Камчатск — точки на маршрутах путешественников к северным природным достопримечательностям региона. Паратунка славится большим количеством туристических баз с термальными бассейнами.

Высокая динамика интернет-активности стала возможной благодаря модернизации телеком-сети «МегаФона» в Камчатском крае. В 2025 г. инженеры оператора увеличили емкость сети, выполнив рефарминг с переводом частот 3G в стандарт LTE, а установка дополнительного оборудования позволила увеличить скорость передачи данных.

«Модернизация телеком-оборудования была выполнена в популярных туристических локациях, садовых товариществах, удаленных северных поселениях таких как Оссора и Тымлат. Рефарминг и активацию дополнительных LTE-слоев провели на базовых станциях в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Благодаря техническим работам гости и жители региона смогли комфортно пользоваться мобильным интернетом, даже в часы высокой нагрузки на сеть», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Камчатском крае Андрей Белоусенко.