Разделы

Телеком Мобильная связь
|

В поселке Хета на севере Таймыра впервые появилась мобильная связь

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила голосовую связь и мобильный интернет в одной из самых северных точек Красноярского края – поселке Хета на Таймыре. Теперь более 300 жителей поселка, расположенного в арктической зоне, могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Хета является одним из самых северных населенных пунктов России, его населяют в основном представители коренных малочисленных народностей Крайнего Севера. Из-за удаленного местоположения здесь ранее не было мобильной связи. Благодаря МТС жители поселка теперь могут общаться с родными, пользоваться «Госуслугами», узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае необходимости.

«Связь сейчас – одна из жизненно важных потребностей. Особенно это касается Крайнего Севера и Таймыра, развитие которых невозможно без развития телеком-инфраструктуры. Именно поэтому компания МТС стремится обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом самые отдаленные поселки нашего края. Работа в условиях Крайнего Севера – это всегда непростая задача из-за дальних расстояний, сложностей логистики и ограниченного периода навигации, ведь нередко оборудование приходится доставлять и самолетом, и водным транспортом. Зато сейчас жители смогут оставаться на связи с близкими и пользоваться самыми необходимыми цифровыми возможностями», - сказал директор МТС в Красноярске Сергей Егошин.

Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реализует в рамках программы министерства цифрового развития региона.

Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет
Бизнес

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях

Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды

Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия

Месть операторов связи. Бросившего Россию поставщика телеком-оборудования уничтожат в суде

Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции

«Ростех» может избавиться от разработки 4G и 5G

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще