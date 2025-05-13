Генпрокуратура отдаст сотни миллионов за модернизацию кадровой системы на «1С»

Генпрокуратура модернизирует свою главную систему учета кадров и кадрового делопроизводства на базе «1С». На работы выделено 166 млн руб.



Модернизация

Как выяснил CNews, Генеральная прокуратура России начала проект по модернизации автоматизированного информационного комплекса (АИК) учета кадров и кадрового делопроизводства (АИК «Кадры-ОП»).

Тендер на модернизацию Генпрокуратура опубликовала на сайте госзакупок 12 мая 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 мая. Итоги конкурса объявят 30 мая. Начальная сумма тендера — 166 млн руб., однако она может измениться в ходе проведения торгов.

В техническом задании к тендеру указано, что основная задача проекта — централизация и автоматизация процессов кадрового учета в органах прокуратуры, включая ведение личных карточек сотрудников, формирование отчетности, учет стажа, отпусков, командировок, аттестаций и взаимодействие с внешними системами.

Ключевые цели модернизации — повышение качества управления кадрами, исключение дублирования данных, усиление информационной безопасности за счет использования отечественных технологий, а также интеграция с другими ведомственными системами: ЕИС ЗП ГП (расчет зарплаты) и ЕИС ЦСФО ГП (снабжение формой). Особое внимание уделено импортозамещению и патентной чистоте решений.

АИК «Кадры-ОП» — это автоматизированная информационная система, предназначенная для учета кадров, их персональных данных, а также изменений в штатном расписании органов прокуратуры.

Система направлена на комплексную оптимизацию кадровой деятельности в органах прокуратуры России.

Подробности тендера

Работы будут выполнены на базе платформы «1С:Предприятие», указано в техническом задании. Решение будет развернуто в закрытом контуре Единой защищенной сети передачи данных (ЕЗСПД).

Серверная инфраструктура системы будет работать на операционной системе Astra Linux SE 1.7.3, а для взаимодействия с внешними и смежными информационными системами, такими как КАИС ФХД, ЕИС ЗП ГП и ЕИС ЦСФО ГП, задействуют веб-сервисы SOAP и REST, а также файловый обмен данными в форматах XML, CSV и XLSX.

Система предусматривает интеграцию с ИС СФР для формирования отчетности и получения электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), а также взаимодействие с системой контроля доступа (СКУД) через прямое соединение. Для защиты данных реализуют механизмы, соответствующие требованиям ФСТЭК России, включая шифрование информации и использование российских криптографических решений.

Техническая часть проекта включает развертывание трех контуров: разработки, тестового и продуктивного. Серверы на базе Astra Linux обеспечат работу веб-интерфейсов, СУБД и балансировку нагрузки. Например, в продуктивном контуре задействуют кластеры серверов с 16 процессорами и 64 ГБ оперативной памяти для обработки данных, что гарантирует бесперебойную работу системы при высокой нагрузке.

Реализация проекта повысит эффективность кадрового учета в органах прокуратуры за счет централизации данных, сокращения ручных операций и минимизации ошибок. Окончание работ, согласно документам, запланировано на 31 декабря 2026 г.

Недавно генпрокуратура модернизировала другую систему

В апреле 2025 г. Генпрокуратура опубликовала тендер суммой в 563 млн руб. на модернизацию автоматизированного информационного комплекса «Надзор-WEB».

«Надзор-WEB» предназначен для автоматизации процессов надзорного делопроизводства и электронного документооборота органов и организаций прокуратуры.

Основные цели проекта — перевод системы на отечественное программное обеспечение из Единого реестра российских программ, обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности и проведение аттестации.

Работы включают адаптацию специального ПО под требования импортозамещения, подготовку к сертификационным испытаниям в системе ФСТЭК России и оценку влияния компонентов системы на средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Модернизация должна сохранить текущий функционал, включая обработку обращений граждан, интеграцию с порталом госуслуг, межведомственный электронный документооборот и формирование аналитических отчетов.

В техническом задании был приведен список этих ПО, это: AltLinux, «Мой Офис», Kaspersky Endpoint Security for Linux, КриптоПро CSP.