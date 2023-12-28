ГК Softline и «МФТ Платформа» объявляют о партнерстве

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и «МФТ платформа», поставщик решений для управления файлами и обмена данными внутри и вне компании, объявили о начале сотрудничества. Благодаря совместной работе компании смогут не только расширить клиентскую базу, но и предложить новые цифровые решения, оптимизирующие рабочие процессы, повышающие безопасность данных и обеспечивающие взаимодействие между сотрудниками.

Комбинированные решения ГК Softline и «МФТ платформы» позволят пользователям оперативно и безопасно передавать файлы, контролировать доступ к информации, автоматизировать рутинные задачи и повышать эффективность бизнес-процессов. Клиентам будут доступны гибкие варианты интеграции и настройки решений в соответствии с их потребностями и требованиями индустрии.

Программный комплекс «Ромашка», разработанный «МФТ Платформой», является отечественным решением класса Managed File Transfer (MFT), внесенным в реестр ПО Минцифры. Данный программный комплекс позволяет улучшить эффективность и кибербезопасность процесса обмена электронными данными. Решение является импортонезависимым и бесшовно встраивается в ИТ-инфраструктуру.

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«Сотрудничество с «МФТ Платформой» позволит значительно расширить возможности наших клиентов в области трансфера файлов и данных. Поскольку у ПК «Ромашка» модульный подход к созданию решений, наши заказчики смогут легко настроить его под свои потребности. Также следует отметить импортонезависимость решения, которая является важным критерием для ГК Softline при принятии решения о партнерстве», – сказала Ирина Янова, руководитель сервисно-продуктового направления ГК Softline.

«ГК Softline и «МФТ Платформа» нацелены на развитие взаимовыгодного партнерства, которое обеспечит рост и развитие обеих компаний и поможет клиентам эффективнее управлять своими данными и файловыми процессами. Кроме того, заказчики смогут повысить безопасность трансферов», – отметил Евгений Лобанков, директор по развитию «МФТ Платформа».