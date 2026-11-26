Американский ученый-физик Джеймс Рассел, чьи разработки легли в основу технологий компакт-дисков и DVD, умер в возрасте 95 лет. Работая инженером в Мемориальном институте Баттеля, в 1960-1970 гг. он изобрел технологию оптических носителей цифровой информации. Впоследствии эти разработки были запатентованы крупными компаниями и легли в основу создания CD и DVD дисков.

Скончался изобретатель оптической системы

Американский ученый-физик Джеймс Рассел (James Russell), чьи разработки легли в основу технологий компакт-дисков и DVD, умер в возрасте 95 лет, об этом пишет The Seattle Times со ссылкой на семью ученого.

По словам родственников, ученый умер этой осенью 2026 г. в городе Белвью в штате Вашингтон (США). Точная дата смерти не уточняется.

Дочь физика рассказала The Seattle Times, что отец отличался трудолюбием и изобретательностью и брался за самые разные задачи. Свой последний патент он получил в 88 лет - на прибор для анализа газов, которые выдыхают пациенты под наркозом.

Рассел родился в 1931 г. Работая инженером в Мемориальном институте Баттеля, в 1960-1970 гг. Там, в 1965 г., Рассел изобрел оптическую цифровую запись и воспроизведение. Он создал прототипы, первый из которых заработал в 1973 г.

Timeline of computing Американский ученый-физик Джеймс Рассел

Изначально Рассел искал способ воспроизводить музыку без треска и шипения, характерных для виниловых пластинок. Он предложил записывать звук в цифровом формате и считывать данные световым лучом. Несмотря на первоначальный скептицизм руководства компании Battelle, где Рассел работал старшим научным сотрудником, ему все же выделили средства на эксперименты. В результате появились проигрыватели компакт-дисков и DVD.

В 1970 г. патентное ведомство США выдало патент на эту систему. Позже компании Sony и Philips получили лицензии на использование разработок ученого-физика. С 1973 по 1975 гг. его изобретение было представлено примерно 100 компаниям, включая Philips и Sony, и было распространено более 1,5 тыс. брошюр с описанием. Концепция была описана во многих технических и медийных журналах, начиная с 1972 г.

За свою жизнь Джеймс Рассел получил более 70 патентов.

История носителей

Выпущенный в 1987 г. формат CD Video использовал аналоговое видеокодирование на оптических дисках, соответствующих установленному стандарту 120 мм (4,7 дюйма) для аудиодисков. Video CD (VCD) стал одним из первых форматов для распространения фильмов в цифровом формате в 1993 г.

В 1993 г. разрабатывались и два новых формата оптических дисков. Один из них - Multimedia Compact Disc (MMCD), поддерживаемый Philips и Sony (разработчиками CD и CD-i), а другой - Super Density (SD), поддерживаемый Toshiba, Time Warner, Matsushita Electric, Hitachi, Mitsubishi Electric, Pioneer, Thomson и JVC.

К моменту презентации обоих форматов в январе 1995 г. номенклатура MMCD была упразднена, и Philips и Sony стали называть свой формат Digital Video Disc (DVD).

Структура данных

В отличие от компакт-дисков, в которых структура аудиодиска принципиально отличается от диска с данными, в DVD используется файловая система UDF (для данных может быть использована ISO 9660). DVD-видео, для которых существует требование «проигрываться на бытовых проигрывателях», используют ту же файловую систему UDF, но с рядом ограничений (документ ECMA-167) - например, не допускается фрагментация файлов. Таким образом, любой из типов носителей DVD может нести любую из четырех структур данных.

Массовое использование

Первые массовые диски и проигрыватели DVD появились в ноябре 1996 г. в Японии. В марте 1997 г. они появились в США и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

В России фильмы начали выпускаться на DVD с 1997 г. Первые легальные российские DVD-диски содержали музыкальные фильмы «Старые песни о главном 2» и «Старые песни о главном 3» от Первого канала и были выпущены компанией «Тивионика».

Долгое время высокая стоимость DVD плееров и лицензионных дисков сдерживали продажи в России, но с 2002 г. начался бум DVD, чему способствовала и деятельность пиратов, начавших выпуск дешевых нелицензионных дисков.