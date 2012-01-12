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Keynectis
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.01.2012
|OpenTrust MFT Online — новая облачная платформа для безопасного обмена данными 1
|05.12.2011
|Keynectis и OpenTrust объединили усилия по борьбе с киберпреступностью 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Keynectis и организации, системы, технологии, персоны:
|Keynectis - OpenTrust 7 2
|Thales Group 143 1
|Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
|HID ActivIdentity 18 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
|Cisco Systems 5372 1
|HID Global - HID Corporation 125 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
|Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
|Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
|Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
|Keynectis - OpenTrust MFT - OpenTrust Managed File Transfer 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Франция - Французская Республика 8177 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.