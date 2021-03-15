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В МТС назначен директор по розничному рынку в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Бизнес Кадры Телеком

МТС объявила о назначении Константина Окунева на должность директора по продажам на розничном рынке в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В этой должности Константин Окунев будет отвечать за реализацию бизнес-стратегии компании на массовом рынке: управлять продажами мобильной и фиксированной связи, кабельного и спутникового телевидения, финансовых и других экосистемных сервисов МТС, а также развивать и оптимизировать сеть салонов связи.

«Петербуржцы и жители Ленобласти требовательны к качеству предоставляемых услуг и уровню сервиса. Мы считаем, что успешный опыт Константина в управлении продажами в разных регионах и условиях позволит МТС и дальше удерживать лидерские позиции на рынке с высочайшим уровнем конкуренции, продолжая наращивать абонентскую базу и увеличивать доходы компании», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Константин Окунев родился в Ижевске в 1986 г. В 2009 г. окончил Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова. В МТС с 2009 до 2017 г. занимал различные должности в сфере продаж мобильного и фиксированного бизнеса в филиале МТС в Удмуртии и в Москве. С 2019 г. Константин управлял департаментом по продажам на массовом рынке МТС в Ростовской области.

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