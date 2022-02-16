Московские врачи смогут вдвое эффективнее проводить реабилитацию пациентов после инсульта

Комплекс SensoRehab от компании «СенсоМед», резидента Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), будет применяться в научно-практическом Центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы и Центре медицинской реабилитации Сеченовского университета. Результаты апробации показали, что эффективность лечения увеличивается в 2,5 раза в сравнении с классическими методами. Об этом CNews сообщили представители Фонда «Сколково».

Разработка состоит из трех частей: сверхточная умная перчатка Senso Glove, реабилитационная методика, созданная практикующими врачами-реабилитологами, и набор когнитивных игр. Датчики и сенсоры в перчатке позволяют отслеживать движения руки и пальцев в любом направлении, а игры восстанавливают мелкую моторику и ускоряют процесс реабилитации психосоматически.

«На данный момент мы достигли стабильной версии продукта с явными конкурентными преимуществами над аналогами, в числе которых: высокая точность устройства, дающая возможность пациентам даже с минимальными моторными возможностями (от 1 градуса) проходить реабилитацию, трехканальная биологическая обратная связь и синхронизация данных пациентов между устройствами», – сказал Александр Полищук, технический директор компании «СенсоМед».

Клинические испытания и работы над улучшением продукта проводились совместно с ведущими реабилитологами России и мира в течение трех лет.

«В исследовании приняли участие 60 пациентов Центра. Из них – 36 человек с заболеваниями центральной нервной системы, 24 пациента – с заболеваниями периферической нервной системы. В ходе исследования отмечены улучшения предметно-манипулятивной деятельности руки, а также отмечено улучшение когнитивного статуса и эмоционального состояния пациентов. SensoRehab помогает снизить трудозатраты персонала путем сокращения операционного времени на одного пациента», – отметила Ирэна Погонченкова, директор научно-практического Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы.

«В исследованиях на базе нашего центра приняли участие 74 пациента, 61 из которых с заболеваниями центральной нервной системы, 13 – с заболеваниями периферической нервной системы. После сеансов SensoRehab была выявлена закономерность между увеличением реабилитационного потенциала и уменьшением времени лечения. Также разработка поддерживает высокий уровень мотивации, что очень важно при работе с детьми», – сказал Константин Терновой, директор Центра медицинской реабилитации Сеченовского Университета, к.м.н., доцент.

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Пациенты получат возможность использования продукта как в клиниках, так и у себя дома: ПО можно скачать на любой компьютер, а интерфейс приложения удобен и понятен.

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Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – некоммерческая организация, созданная в 2010 г. и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда –поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3200. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 г. выручка резидентов превысила 160 млрд руб.