Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона

МТС сообщает о присоединении к проекту по созданию цифровой платформы для анализа болезни Паркинсона. С помощью облачных технологий #CloudMTS врачи смогут удаленно наблюдать и отслеживать изменения в состоянии здоровья пациентов, чтобы оказывать им своевременную медицинскую помощь. Проект реализуется на базе Медицинского центра ДВФУ в рамках федерального гранта.

В облаке #CloudMTS будет запущена специальная цифровая платформа для оперативного мониторинга состояния здоровья пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Портал представляет собой закрытый ресурс, где все приморские пациенты, имеющие такой диагноз, смогут зарегистрироваться и ежедневно в личном кабинете загружать информацию о своем самочувствии. Это позволит врачам отслеживать любые изменения в течении болезни и своевременно, в том числе, в удаленном режиме, оказывать медицинскую помощь.

Размещение медицинской платформы в облаке поможет обеспечить ее высокую доступность для пациентов и надежность работы. Поскольку проект предполагает хранение и обработку персональных данных, то задействуется аттестованный сегмент облака МТС, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных».

«Мы реализуем облачные проекты для ведущих российских компаний и государственного сектора. Пример использования облачных решений для такой социально важной области как медицина демонстрирует, насколько универсальны и легко применимы облачные технологии в любой сфере. Качественная и доступная медицинская помощь неотделима от внедрения прогрессивных технологических решений. Приятно, что наши облачные мощности будут задействованы в таком по-настоящему благом деле», – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«В Приморье проживает почти полторы тысячи человек с диагнозом «болезнь Паркинсона», а на территории всей страны – более двухсот тысяч. Обычно такие пациенты посещают врача один-два раза в год, и, к сожалению, через год это уже совсем другой человек – с более серьезными нарушениями. Появление электронной платформы позволит существенно облегчить формат взаимодействия «врач-пациент-родственник», а постоянный сбор данных о состоянии пациента позволит врачу составить полную картину развития болезни и оказать помощь. К сожалению, болезнь Паркинсона неизлечима, но замедлить ее течение и помочь людям, страдающим этим недугом, можно и нужно. И современные информационные технологии в этом, действительно, могут помочь», – отметил нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров.

В облаке #CloudMTS можно хранить и обрабатывать любые виды персональных данных, а также размещать государственные информационные системы всех уровней и масштабов . Заказчики могут обрабатывать в облаке персональные данные всех уровней, с первого по четвертый. Это могут быть паспортные и медицинские данные человека, а также специальные категории персональных данных, которые установлены Постановлением Правительства и требуют первого (УЗ-1), наивысшего уровня защиты.