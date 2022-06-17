«Газпром нефть» и Татарстан разработают инновации для нефтегазовой отрасли

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о взаимодействии в разработке инновационных решений для нефтегазовой отрасли. Партнеры займутся развитием программных продуктов по нескольким направлениям.

Один из главных нефтедобывающих регионов

Республика Татарстан является одним из ключевых нефтедобывающих регионов России, важнейшим научным и образовательным центром, отметил Александр Дюков. «Газпром нефть» уже сотрудничает с республикой по ряду направлений, в том числе в сфере создания и развития технологий повышения нефтеотдачи.

«В рамках нового соглашения «Газпром нефть» планирует активное сотрудничество с Университетом Иннополис, который специализируется на разработках в области IT и робототехники. Вместе с нашими партнерами из Татарстана мы будем вести подготовку новых высококвалифицированных кадров для российской энергетики, а также создавать и внедрять цифровые технологии для повышения эффективности процессов разведки и добычи углеводородов, импортозамещения программного обеспечения и оборудования», - подчеркнул председатель правления «Газпром нефти».

Научно-техническая база для всей отрасли

На базе Университета Иннополис партнеры займутся развитием программных продуктов для разведки и добычи углеводородов, роботизацией технологических процессов и автоматизацией анализа данных.

«За последние годы Университет Иннополис успешно реализовал в интересах «Газпром нефти» целый ряд проектов в различных областях, – отметил Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан. – Вуз обладает всеми необходимыми компетенциями и специалистами высокого уровня для выполнения работ по развитию геоинформационных систем и сервисов, созданию цифрового месторождения и ряду других направлений».

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет разработка технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения для управления производством и обучения персонала. Кроме того, «Газпром нефть» и Университет Иннополис объединят ресурсы и компетенции для создания цифровой платформы по поиску и синтезированию новых материалов.