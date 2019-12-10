Accenture выделила пять ключевых трендов цифровой трансформации нефтегазовой отрасли

Accenture провела международное исследование энергетического сектора Accenture Technology Vision for Energy 2019 и опросила топ-менеджеров и ИТ-руководителей 168 нефтегазовых компаний из Европы, Азии, Америки и Австралии.

Подавляющее большинство опрошенных (94%) заявили, что за последние три года темпы технологических инноваций в их организациях значительно ускорились. В частности, 79% руководителей из добывающих и 75% из перерабатывающих нефтегазовых компаний отмечают, что социальные, мобильные, аналитические и облачные технологии (SMAC) становятся фундаментом их технологического развития.

В исследовании Accenture выделила пять трендов, которые окажут наиболее сильное влияние на нефтегазовую отрасль в ближайшие годы. Среди них использование технологий DARQ, технологическая идентичность, усиление профессиональных навыков сотрудников новыми технологическими решениями, управление рисками кибербезопасности и готовность работать в «мгновенном рынке».

Первый тренд – использование технологий группы DARQ, в которую входит распределенный реестр (D — Distributed ledger technologies), искусственный интеллект (A — Artificial intelligence), расширенная реальность (R — Extended reality), квантовые вычисления (Q — Quantum). В ближайшие три года, по мнению 42% респондентов в добывающих и 30% в перерабатывающих компаниях, на организации максимально повлияет искусственный интеллект.

Следом идут квантовые вычисления. Прорывной характер этой технологии отметили 23% топ-менеджеров добывающих и 22% перерабатывающих компаний. Третье место у расширенной реальности: в эту технологию верят 15% руководителей добывающих и 28% топ-менеджеров перерабатывающих компаний. Четвертое место у технологии распределенного реестра, свой голос им отдали 19% руководителей компаний, занимающихся добычей и 17% руководителей перерабатывающих холдингов.

При этом 80% топов компаний, занимающихся добычей, и 76% из перерабатывающих предприятий согласны, что наибольшие изменения в бизнесе принесет комплексное использование DARQ. 80% менеджеров из добывающих компаний и 90% из перерабатывающих уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ.

Тренд номер два – применение технологий для выяснения уникальных потребностей каждого заказчика, поиск новых запросов со стороны потребителей и новых рыночных возможностей. Такой подход помогает не только лучше понимать новое поколение клиентов, но и строить с ними индивидуальные отношения с учетом всего предыдущего опыта взаимодействия. Это подтверждают цифры исследования: 83% опрошенных из добывающих компаний и 76% из перерабатывающих считают, что технологии создадут новые способы находить и удовлетворять потребности клиентов, которые ранее не были выявлены.

Третьим трендом эксперты Accenture назвали интенсификацию навыков сотрудников с помощью технологических инструментов. Исследователи отметили необходимость применения в нефтегазовой отрасли концепции «Человек +», в которой каждый работник будет использовать комбинацию своих собственных навыков и знаний вместе с постоянно меняющейся связкой технологий, от искусственного интеллекта до обучающих платформ.

Чтобы связка работала, нефтегазовым компаниям придется уделять большое внимание непрерывному обучению персонала. 76% топ-менеджеров из добывающих и 63% из перерабатывающих компаний уверены, что сотрудники обладают более высоким уровнем «цифровой зрелости», чем организации, в которых они работают, и ожидают от работодателя активной цифровой трансформации.

Четвертый тренд – усиление киберзащиты. Создавая вокруг себя экосистемы, компании из нефтегазовой отрасли должны усиливать безопасность киберпространства таким образом, чтобы защитить себя и всех партнеров. 91% руководителей из добывающих компаний и 85% из перерабатывающих согласны с тем, что действительно устойчивыми могут быть лишь компании, переосмыслившие подходы к информационной безопасности.

В качестве пятого тренда аналитики назвали готовность работать с «мгновенным рынком». Прямой цифровой доступ к клиентам в сочетании со сложными бэкэнд-технологиями позволяют переориентировать бизнес и выводить на рынок новые продукты и услуги быстрее, чем когда-либо. Благодаря технологиям, компании могут не просто формировать предложения для конкретных заказчиков, а соответствовать их потребностям в каждый момент времени.

85% руководителей добывающих компаний и 78% перерабатывающих уверены, что предоставление персонализированных продуктов и сервисов в режиме реального времени – конкурентное преимущество. 67% опрошенных в добывающих и 47% в перерабатывающих компаниях считают, что 5G окажет значительное влияние на бизнес в ближайшие три года. А топ-менеджеры 84% добывающих и 76% перерабатывающих компаний не сомневаются, что технология произведет революцию в отрасли, предложив новые способы предоставления продуктов и услуг (например, технологии беспилотной доставки).

«К сожалению, в поле зрения исследователей не попали нефтегазовые компании из России. По опыту российской практики Accenture, в нашей стране топ-менеджеры уже пришли к пониманию необходимости технологического развития. Есть, однако, другая проблема: оценивая рынок, мы видим, что здесь буквально единицы команд, готовых выполнять сложные технологические проекты от создания стратегии до внедрения конкретных инструментов, например, цифровых месторождений или цифровых двойников. С одной стороны, это благоприятная конкурентная среда для нашей компании, с другой — серьезный сдерживающий фактор для отрасли», — отметила Татьяна Берштейн, управляющий директор департамента «Услуги для организаций сектора природных ресурсов» Accenture в России и Казахстане.