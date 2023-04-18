«Диджитал дизайн» автоматизировала систему внутреннего аудита, контроля и управления рисками компании «Россети»

«Диджитал дизайн» внедрила автоматизированную систему внутреннего аудита, контроля и управления рисками («АС ВАКиУР») для компании «Россети» —системообразующей организации российской экономики, имеющей стратегическое значение и обеспечивающей энергоснабжение потребителей в 78 регионах России.

Система «АС ВАКиУР» разработана на платформе АВАКОР — собственном решении «Диджитал дизайн» для автоматизации внутреннего аудита, контроля и процессов управления рисками, начиная от риск-ориентированного планирования проверок и их непосредственного проведения и заканчивая отчетностью и информированием менеджмента. 13% российских компаний с государственным участием внедрили решение для автоматизации внутреннего аудита, по данным исследования EY 2019 г. Платформа входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Система «АС ВАКиУР» разработана с учетом распределенной структуры компании «Россети». Решение предназначено для использования всеми участниками процессов корпоративного контроля: владельцами рисков в структурных подразделениях и филиалах компании, сотрудниками департаментов, отвечающих за проведение внутреннего аудита и управление рисками. В рамках единой информационной среды был автоматизирован сквозной процесс — от стадии идентификации риска до оценки эффекта внедрения рекомендаций.

«АС ВАКиУР» интегрирована с кадровой системой компании «Россети» и системой электронного документооборота (СЭДО). Также настроена синхронизация данных с информационной системой закупок компании. Работа участников подразделений корпоративного контроля максимально автоматизирована с исключением дублирования операций, ручного переноса и двойного ввода данных. «АС ВАКиУР» генерирует более 60 стандартизированных печатных форм, согласование многих из которых интегрировано с системой электронного документооборота.

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С внедрением «АС ВАКиУР» участники процессов корпоративного контроля «Россети» получили следующие преимущества: максимальное покрытие рисков гарантиями благодаря прозрачному и сквозному процессу обмена информацией; отслеживание исполнения планов корректирующих мероприятий в едином информационном пространстве с сокращением трудозатрат на мониторинг в ручном режиме; мгновенное формирование отчетов в системе вместо трудоемкого сбора и сведения информации, что могло ранее занимать до 14 дней; сокращение трудозатрат аудиторов на рутинные операции и работу с отчетностью; единое хранилище информации, в котором без труда можно найти нужные данные; использование разнообразных шаблонов документов для поддержания неизменно высоких стандартов оформления контрольных мероприятий; мгновенную доставку материалов по аудитам адресатам, исключающую коммуникационные потери.

«Информатизация — один из приоритетов развития служб корпоративного контроля в компании «Россети». Мы видим множество преимуществ от уже реализованного проекта, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Наши планы включают масштабирование приобретенного опыта на дочерние компании и дальнейшее развитие функциональности внедренной системы», — отметила заместитель начальника департамента внутреннего аудита компании «Россети» Светлана Тришина.