«Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани

Используя опыт и наработки предыдущих проектов, специалисты компании Axelot развернули систему Axelot WMS на новом складе «Технониколь» в рамках тиражирования рабочего решения.

Корпорация «Технониколь» – международный производитель строительных материалов и систем. Производственная компания «Технониколь» – это 70 производственных площадок, 20 учебных центров, 6 научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом, в которых ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли.

С 2018 г. «Технониколь» совместно с Axelot ведут проект по автоматизации складской логистики предприятия на базе системы Axelot WMS. Компании автоматизировали уже значительное количество площадок и продолжают сотрудничество – как в части поставок оборудования, так и в части развития и тиражирования WMS.

Недавно компания завершила строительство нового, более просторного склада, на котором требовалось тиражировать Axelot WMS, и эту задачу специалисты Axelot выполнили совместно с проектной командой «Технониколь».

Новая складская площадка в Рязани почти в два раза больше предыдущих, ранее автоматизированных специалистами компании Axelot и выполняет функции распределительного центра. Ее площадь составляет 30 тыс. кв. м, обрабатывается здесь порядка 2,5 тыс. SKU продукции различных подразделений компании.

Тиражирование выполнялось как полноценный проект с анализом всех будущих процессов на новом складе. Специалисты компании Axelot собрали всю необходимую информацию и выполнили настройку системы согласно новым процессам, после чего, совместно со специалистами «Технониколь», протестировали выработанное решение.

По итогу совместного тестирования система была максимально проверена и подготовлена, что позволило в ходе запуска в промышленную эксплуатацию избежать большинства критичных проблем.

Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД Документооборот

Функционал системы был перенесен на новую площадку полностью, с сохранением всех доработок и интегрирован с КИС при помощи API «Технониколь». Нововведением проекта стала интеграция Axelot WMS с конвейером, которым оборудован новый склад.

Специалисты Axelot разработали обмен между WMS и WCS, благодаря чему Axelot WMS сможет обмениваться с конвейером данными о том, в какую наиболее оптимальную точку конвейера необходимо доставить палет для последующего размещения в стеллаж с помощью узкопроходного штабелера. Таким образом, конвейер выполняет роль инструмента доставки до промежуточной точки, которую определяет WMS

Использование конвейера предоставляет целый ряд преимуществ, таких как сокращение трудозатрат на доставку продукции до места хранения, повышение безопасности за счет сокращения движения погрузочной техники по территории предприятия, а также уменьшение влияния человеческого фактора на процессы размещения и отбора.

Сотрудничество «Технониколь» и Axelot продолжается. В совместных планах у компаний – реализация других амбициозных проектов, нацеленных на повышение эффективности логистики и производительности труда на складских площадках.