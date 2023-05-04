«1С-Рарус» создал единый ИТ‑ландшафт для холдинга «Абсолют лигал»

Компания «1С‑Рарус» реализовала комплекс проектов для создания единого ИТ‑ландшафта головной организации и дочерних компаний ООО «Абсолют лигал». На базе «1С:Управление холдингом» автоматизировано формирование отчетности по 10 юридическим лицам компании. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

Внедрение «1С:Документооборот» позволило улучшить взаимосвязи между смежными подразделениями компании и исключить дублирование функций сотрудников.

Компания «Абсолют лигал» занимается строительством и обслуживанием станций и других объектов Российских железных дорог.

До запуска цифровой трансформации консолидированная управленческая отчетность формировалась в электронных таблицах. Данные для отчетов собирались вручную с дочерних компаний, трудозатраты росли, появлялись ошибки. Каждый раз подготовка управленческого отчета превращалась в нарастающий ком проблем. Отсутствие электронного документооборота затрудняло взаимодействие головной и дочерних компаний, сложные согласовательные процедуры тормозили запуск совместных объектов.

Целью запуска проекта по созданию ИТ‑ландшафта на базе экосистемы «1С» стали сокращение трудозатрат на подготовку управленческой отчетности и ускорение согласовательных процессов договорной документации.

Результаты проекта внедрения «1С:Управление холдингом 8»

Проведена нормализация данных регламентированного учета в соответствии с целевой структурой НСИ управленческого учета. Настроено автоматическое получение необходимых данных бухгалтерского и налогового учетов из «1C:Бухгалтерия 8 КОРП», и загрузка плановых данных из электронных таблиц.

В отчетах снизилось количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Появилась возможность расшифровки сумм отчетов до конкретных проводок напрямую в «1С:Управление холдингом 8» без перехода в сторонние системы.

В одном отчете стали доступны данные разных периодов: план текущего периода, факт прошлого периода и факт текущего периода. Минимум в три раза сократились трудозатраты на подготовку управленческой отчетности.

Результаты проекта внедрения «1С:Документооборот КОРП»

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Создана единая база хранения и учета документов. Регламентирована процедура получения, регистрации и рассмотрения входящей и исходящей документации. Скорость подготовки документации по разным объектам увеличена благодаря настройке маршрутизации обработки договоров и автоматическому контролю наличия сопроводительной документации.

Согласованные и подписанные договоры выгружаются в программу «1С:Бухгалтерия 8» с автоматической установкой связи между объектами. Создана система учета и обработки многоуровневой цепочки договорных документов.

Значительно ускорилось согласование и получение резолюций. В 2 раза увеличилась скорость согласования счетов на оплату. Усовершенствована процедура обработки входящих претензий. Уведомления рассылаются ответственным лицам и инициируется процесс анализа претензии и подготовки ответа.

Повысился контроль поручений, при исполнении которых система «заставляет» прикладывать отчет по результатам. Внедрение программного продукта позволило дисциплинировать работу пользователей.

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Анастасия Казьмина, генеральный директор ООО «Абсолют лигал»: «Автоматизация управленческого учета на базе «1С:Управление холдингом 8» позволила создать единое финансово‑экономическое подразделение в составе Управляющей компании. Оперативное получение точной управленческой отчетности помогает собственникам видеть срез структуры баланса, прибыльность бизнеса и каждой из 10 компаний. Реализация проекта позволила оптимизировать численность сотрудников финансово‑экономического подразделения, получить экономию фонда оплаты труда. Внедрение «1С:Документооборот» улучшило взаимосвязи между смежными подразделениями компаний и исключило дублирование функций сотрудников».

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«1С-Рарус» – совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» – холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.