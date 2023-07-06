«Первый бит» разработал методологию учета для группы компаний BAEK с острова Сахалин

Хабаровский офис ИТ-интегратора «Первый бит» консолидировал оперативный, управленческий и финансовый учет для группы компаний «BAEK». Для этого понадобилось выстроить систему из четырех решений на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители «Первый бит».

У BAEK Group бизнес сильно диверсифицирован и охватывает как минимум семь видов деятельности, в том числе строительство, металлообработку, торговлю, рестораны и общественное питание. Все проекты — осознанный вклад в рост коммерческой индустрии и инфраструктуры Сахалинской области.

Однако, рост группы компаний замедлялся из-за недостатка информации о работе подразделений. Руководству нужны были инструменты, позволяющие управлять финансовыми вложениями, оценивать их рентабельность и ликвидность.

Это и было основным запросом — выработать и внедрить методологию управленческого и финансового учета для всей группы компаний. Но для этого нужно было автоматизировать отдельные направления бизнеса, где не был налажен оперативный учет.

За семь месяцев требовалось модифицировать бизнес-процессы по каждому заявленному направлению с учетом новой методологии ведения учета группы компаний, запустить их в работу, провести консолидации баз, разработать с нуля и запустить несколько нетиповых обменов.

«Для нас проект был сложный и большой, но благодаря команде «Первого бита» мы прошли путь достаточно гладко и сумели запустится значительно раньше планируемого срока. Я бы не сказал, что не было сложностей, но все поставленные задачи были выполнены», — сказал Дмитрий Макаров, ИТ-директор группы компаний BAEK.

Основной фокус изначально был направлен на внедрение типовых программных продуктов и модульных решений с небольшими доработками. Ими стали «1С:Управление автотранспортом», «1С:Аренда и управление недвижимостью», «1С:Управление нашей фирмой» и «Бит.финанс холдинг». Также раньше каждое подразделение использовало отдельные базы «1С:ЗУП» и «1С:Бухгалтерии» — за время проекта их объединили.

Внедрение проходило по технологии Waterfall. Обе стороны сформировали проектные команды по направлениям деятельности. Команды «Первого бита» находились на разном отдалении от Сахалина и работали в разных часовых поясах. Это только усилило качество проекта. Очное присутствие на территории заказчика понадобилось только однажды — на этапе ввода в эксплуатацию финансовых блоков.

В ходе перестроения процессов на этапе внедрения у заказчика появились дополнительные требования к системам, которые привели к увеличению бюджета на 4%. При этом команды не просто уложились в заданные сроки, но и обогнали план на 12%.

Всего было автоматизировано 400 рабочих мест. Теперь у руководства группы компаний всегда есть оперативные данные, позволяющие принимать верные управленческие решения и развивать бизнес. Также благодаря автоматизации подразделения стали работать эффективнее — сокращение трудозатрат оценивают в 7%.

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Baek group — группа компаний, объединяющая разные виды бизнеса и проекты на территории Сахалинской области. В состав входят строительная компания «Алси строй», сеть строительных магазинов «Симост», компания «Транспорт», предоставляющая услуги аренды спецтехники и грузовых перевозок, клининговая компания «Чистый остров», ресторан «601», фудкорт «Ресторанный дворик», ТРЦ «Аллея» с гастромаркетом «Арбат», общественные бани «Баня 37», кулинарная студия «Трюфель» и металлоперерабатывающая компания «Умитэкс».

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.