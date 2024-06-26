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«Интерпринт Рус» снизил уровень зависимости от SAP на 90%

Производитель декоративных интерьерных элементов ООО «Интерпринт Рус» перевел 90% процессов с системы комплексной автоматизации SAP на российскую систему «1С:ERP Управление предприятием 2». Об этом CNews сообщили представители ГК «Раздолье».

Более 10 лет на предприятии «Интерпринт Рус», российском подразделении группы компаний Interprint, использовали систему SAP ERP, которая во многом унаследовала архитектуру глобальной ERP с ограниченной локализацией под задачи предприятия.

До старта проекта, из-за ограничений SAP, специалистам предприятия приходилось сначала собирать оперативные данные по продажам, закупкам, планированию производства в Excel и только потом вводить в программу. Ошибка в одной цифре приводила к необходимости сторнировать весь документ, что значительно замедляло работу предприятия.

При этом часть бизнес-процессов, связанных с ведением продаж и управлением складом не были автоматизированы. Примерно 60% бизнес-процессов пользователям приходилось дублировать в Excel.

«Когда предприятие приняло решение о замене зарубежной системы для решения учетных, производственных и финансовых задач, то основным критерием выбора подрядчика стало наличие успешного опыта перевода промышленных производственных предприятий с зарубежных систем автоматизации на «1С:ERP», – отметил Алексей Каблов, начальник отдела ИТ ООО «Интерпринт Рус». – На решение о работе с «Внедренческим центром «Раздолье» также повлияла возможность методологической проработки процессов».

В новую систему были перенесены блоки: закупки, регламентированный учет, бухгалтерия и казначейство, подготовки отчетности по российским и международным стандартам бухгалтерского учета, процессы по работе с продажами, закупками, складскими, производственными работами и ведением CRM-системы.

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«Большое внимание мы уделили адаптации сотрудников к новой системе, – отметила Вера Пикурен, руководитель проекта от «ВЦ «Раздолье». – Постарались сделать новые автоматизированные рабочие места максимально удобными, информативными и в то же время напоминающими прежние с целью бесшовного перехода сотрудников на новую систему».

«В результате реализации проекта мы смогли значительно снизить риски влияния человеческого фактора на производственные процессы и оптимизировать работу, а также получить удобные способы ведения финансового и оперативного учета, – сказал Алексей Каблов. – Проект прошел удачно не только с точки зрения миграции, но и стал важным шагом для развития предприятия».

Проектной команде удалось сохранить преемственность для сотрудников производства: для них были реализованы рабочие места для оптимизации процесса ввода информации.

Всего в системе сейчас могут работать 50 пользователей. Экономическим эффектом внедрения стали сокращение трудозатрат в подразделениях на 50%, ускорение получения регламентированной отчетности на 80%, получение управленческой отчетности на 10%, снижение зависимости от зарубежного ПО на 90%.

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