«Деснол» назвал три главных эффекта от внедрения «1С:ТОИР КОРП» в 2024 году

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», подвела итоги 2024 г. и выделила три главных эффекта, которые получили клиенты в результате реализации проектов по созданию единой цифровой среды управления производственными активами с помощью «1С:ТОИР КОРП». Они связаны с доступностью и ускорением получения нормативной и технической документации, сокращением длительности простоев оборудования, а также повышением эффективности оборачиваемости складских запасов. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Начиная с 2022 г., отмечается значительный рост интереса к решениям экосистемы «1С:ТОИР» по всей партнерской сети фирмы «1С». Среднегодовой темп роста продаж за последние три года превысил 57%. По данным Центра экспертизы ТОиР «Деснола», разработчика и интегратора экосистемы, наибольший интерес к проектам по автоматизации процессов управления активами наблюдается со стороны агропромышленного комплекса, нефтегазового сектора и пищевой промышленности. Основными предпосылками цифровой трансформации в 2024 г. чаще всего становились потребность в качественных данных о состоянии производственных активов, а также желание предприятий проанализировать и улучшить свою производственную и операционную эффективность, которая охватывает вопросы оптимизации бизнес-процессов, управления персоналом, практики применения автоматизированных систем и технологий.

Цифровым фундаментом для таких изменений является «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП». Решение принадлежит к классу EAM (Enterprise Asset Management) и реализовано на одной из самых популярных в России платформ «1С:Предприятие» редакции 8.3. Его успешно применяют более 800 предприятий различных сфер и форм собственности. На волне импортозамещения EAM-система стала особенно популярна, так как позволяет не только автоматизировать весь цикл работы ремонтных служб и создать единую цифровую среду, но и имеет встроенные механизмы обмена данными с ключевыми программными продуктами единой системы решений «1С», отвечающими за управление персоналом и заработной платой, бухгалтерию, документооборот, торговлю, складскую логистику, мониторинг промышленного оборудования и безопасность.

По данным «Деснола», российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР (технического обслуживания и ремонта оборудования), в 2024 г. российские предприятия показали эффективность, связанную с качеством и доступностью данных о состоянии и составе активов, оптимизацией складских запасов и трудозатрат, скоростью получения необходимой для проведения ремонтных работ информации, сокращением длительности ремонтов и простоев оборудования. Такие тенденции подтверждаются знаковыми с точки зрения масштаба и сложности реализации совместными проектами «Деснола» с Иркутской нефтяной компанией (ИНК), АО «Энерго Сервис», ГК «Агропромкомплектация» и Кондопожским ЦБК (входит в ГК «Карелия Палп»).

Эффект 1. Ускорение получения технической документации и сокращение трудозатрат на поиск информации. До цифровизации ТОиР многие компании хранят основную информацию о нормативах, паспортах оборудования, технической документации, планово-предупредительных ремонтах, осмотрах и дефектах на бумажных носителях, что затрудняет доступ к оперативным данным о неисправностях и проведенных работах, лишает возможности объективно оценить степень обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами для качественного планирования работ. EAM-решение по управлению процессом технического обслуживания и ремонта активов позволяет видеть историю обслуживания, создать прозрачную систему учета оборудования и обеспечить контроль над всеми ремонтными работами. Так, Кондопожский ЦБК в результате проекта автоматизации смог ускорить получение технической документации на 20%, поиск информации по проводимым ремонтам — на 10–15%, на 25% стал быстрее получать сведения о составе оборудования и паспортных данных.

Создание единой цифровой среды для управления процессами ТОиР имеет особую ценность для территориально-распределенных служб. Например, для компании «Энерго Сервис» самой важной задачей было сформировать единую информационную среду для центрального офиса и трех газотурбинных электростанций, которые располагаются на удаленном друг от друга и офиса расстоянии — между станциями и офисом 500 и 600 км. Благодаря автоматизации инженерный состав центрального офиса смог оперативно получать информацию о составе оборудования, истории его обслуживания и ремонтах, а связанные с этим трудозатраты сократились 25%.

Эффект 2. Сокращение длительности ремонтов и простоев оборудования. Значительное увеличение фонда оборудования, развитие новых продуктовых направлений и необходимость перехода от ручного управления к процессной модели стали предпосылками перехода в 2024 г. ИНК на новую версию «1С:ТОИР КОРП» редакции 3.0. Проект трансформации системы управления активами повлек за собой внедрение лучших практик управления производственными активами, автоматизацию сквозных бизнес-процессов и интеграцию EAM-системы с 20 смежными ИТ-продуктами и сервисами. В результате проекта длительность ремонтов, а также связанных с ними простоев оборудования сократилась на 20–25%. По итогам 2024 г. этот проект оказался не только самым масштабным для «Деснола», но и знаковым для всего топливно-энергетического комплекса страны.

Эффект 3. Оптимизация складских запасов. Единый цифровой контур, который создается с помощью EAM-решения, смежных сервисов, мобильных приложений и систем, позволяет анализировать и корректировать ремонтные стратегии, а также смотреть на запасы с учетом привязки к конкретному оборудованию, частоты использования тех или иных запасных частей, формировать политику управления запасами на основе точных данных. При этом процесс пополнения и списания товарно-материальных ценностей, как и весь процесс бюджетирования ремонтной деятельности, может стать полностью прозрачным.

Концентрируясь на этих аспектах, ГК «Агропромкомплектация» при переходе на новую версию «1С:ТОИР КОРП» редакции 3.0 создала единый центр хранения данных по ремонтам и оборудованию, а интеграция с 6 смежными системами позволила использовать в работе вспомогательные справочники и передачу данных в бухгалтерию, кадровую службу и на склад. Предприятие на 20% повысило эффективность складских запасов, имеет возможность анализировать и корректировать ремонтные стратегии, а также смотреть на запасы с учетом привязки к оборудованию, их оборачиваемости и уровням хранения.