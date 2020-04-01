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«AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«AT Consulting Восток», которая является резидентом новосибирского Академпарка, разработала систему по предотвращению и контролю распространения вирусной инфекции COVID-19. Система предназначена для региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, она помогает выявлять потенциально зараженных людей, круг их контактов и отслеживать соблюдение карантина.

Система обеспечивает автоматизацию работы оперативных штабов, которые созданы в субъектах Российской Федерации для борьбы с распространением коронавируса. Решение охватывает широкий круг функций, которые возложены на представителей региональной власти в условиях пандемии.

В их числе сбор, хранение и обработка данных по гражданам, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу регионов, заболели или находятся под наблюдением, организация работы колл-центров для информирования населения, взаимодействие с федеральными органами власти, экстренными службами и муниципалитетами.

Решение создано на базе собственной разработки AT Consulting Восток – платформы Smart City Cloud. Она предназначена для организации единого информационного пространства региональных органов власти, ее легко внедрить, масштабировать и дополнить новыми функциями. Возможности платформы уже были задействованы на проектах компании в сфере здравоохранения, поэтому новый сервис для борьбы с COVID-19 удалось запустить в кратчайшие сроки. При содействии региона решение разворачивается и запускается за 5 часов.

«Мы доработали решение буквально за несколько дней, потому что хорошо знаем специфику информатизации органов власти и медицинских учреждений, в том числе управления потоками пациентов, что сейчас востребовано как никогда. Скорость реагирования – самое важное при предотвращении эпидемии. Уже сегодня правительства субъектов могут внедрять наш сервис для интеллектуальной поддержки штабов. Он обеспечивает единое цифровое пространство для всех участников, оперативный сбор и анализ информации, ее наглядное представление для принятия управленческих решений», – сказал Владимир Высоцкий, генеральный директор AT Consulting Восток.

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