Суд постановил ИТ-компании платить 100 тыс. за каждую просрочку обслуживания ИС МВД и снизил сумму штрафа в 270 раз

AT Consulting рисковал получить штраф за нерасторопное обслуживание ИТ-систем МВД в 162,7 млн руб., но отделался взысканием всего в 600 тыс. руб., то есть в 271 раз меньшим, чем хотел получить с него непосредственный госзаказчик — «дочка» министерства.

Отделаться легким испугом

Как выяснил CNews, известному ИТ-интегратору AT Consulting не придется выплачивать госзаказчику в виде штрафа 162,7 млн руб. за ненадлежащее обслуживание ИТ-систем МВД в сфере миграции. По решению Арбитражного суда Москвы сумма взыскания оказалась снижена в 271 раз — до 600 тыс. руб.

В этот суд с иском на указанную выше сумму к юрлицу интегратора — ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг» — 27 апреля 2022 г. обратился госзаказчик, которым выступило научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД (СТиС).

Предприятие и интегратора связывал сервисный контракт на 495,7 млн руб., подписанный 9 августа 2022 г. по итогам тендера, на который кроме AT Consulting никто не пришел. Фронт работ был рассчитан до 30 июля 2020 г. На данный момент на сайте госзакупок он находится в статусе «исполнение завершено».

В исковом заявлении СТиС указала, что за время работ исполнитель 1627 раз превысил время устранения инцидентов в работе ИТ-систем МВД. Ссылаясь на ряд пунктов контракта и различные правовые акты, СТиС настаивала на том, что провинившийся исполнитель должен ей по 100 тыс. руб. за каждое нарушение. Это и определило общую сумму иска.

При этом, СТиС обосновала свои претензии выводами Федерального казначейства, которое в 2021 г. провело в отношении организации плановую выездную проверку соблюдения законодательства России. В иске казначейство фигурировало в качестве третьего лица, и в суде его представители не только поддержали общие доводы истца, но и согласились с его расчетами.

AT Consulting в ходе разбирательства ходатайствовал о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы. По ее итогам эксперт указал, что услуги недостаточного качества были оказаны интегратором для шести информсистем. И в итоге служители Фемиды посчитали, что адекватная сумма штрафа должна стать произведением 6 на размер санкций для одного инцидента в 100 тыс. руб., то есть 600 тыс. руб., как уже было сказано выше.

«Мы с уважением относимся к российскому суду и нашим клиентам Компания максимально ответственно подходит к выполнению взятых на себя обязательств. Принятое судом решение по данному делу обжаловать мы не планируем, — сообщили CNews представители AT Consulting. — Расчетами, которые были приведены в тексте решения, наша компания удовлетворена. Штраф будет оплачен в полном объеме. А все обязательства перед заказчиком, безусловно, будут выполнены».



Редакция CNews ожидает комментариев от СТиС относительно того, согласна ли компания с расчетами суда, и не планирует ли обжаловать вынесенное решение.

Счет санкций мог пойти на миллиарды

Из текста судебного решения можно заключить, что ненадлежащее исполнение условий контракта в теории могло привести к установлению для AT Consulting просто огромного штрафа — многократно превышающего даже сумму претензий СТиС.

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В суде представители Федерального казначейства отметили, что нарушения целевых показателей при проведении проверки ведомства в отношении СТиС установлено не было. «В случае их нарушения исполнителем были бы оказаны услуги ненадлежащего качества и в объеме несоответствующему условиям контракта, и в соответствии с пунктом 3 правил определения размера штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, применялся штраф в размере 0,5% цены контракта — 2 478 608, 86 руб.», — добавили они.

С учетом того, что казначейство выявило 1627 проблемных эпизодов, сумма штрафа могла достигнуть 4,03 млрд руб.

Аргументация участников разбирательства

Из публично доступного судебного решения можно заключить, что AT Consulting отрицал свою вину полностью. В ходе разбирательства он настаивал на том, что факты превышения времени решения инцидентов за период оказания услуг «являются допустимыми, предусмотрены самим контрактом и не свидетельствуют о ненадлежащем исполнении контракта».

Далее ответчик сослался на отчетные материалы, из которых следует, что на первом этапе работ всего по всем информсистемам было обработано и закрыто 12591 обращение, из которых просроченных «всего» 559. На втором этапе — 42454 и 1635 соответственно.

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«Все просроченные обращения были выполнены в пределах срока действия контракта, но с отклонением от плановых сроков решения обращений, — резюмировал интегратор. — Так как просроченные обращения укладываются в целевые показатели, установленные контрактом, то это не является нарушением условий договора».

Что же касается служителей Фемиды, то свой вердикт они обосновали тем, что «в совокупности с установленными обстоятельствами, в том числе… тем, что истец не представил соответствующих доказательств, подтверждающих обратное относительно установленного заключением судебной экспертизы количества нарушений, согласно раздела 8 технического задания к контракту, и обратного относительно доводов ответчика».