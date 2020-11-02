Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе

Компания AT Consulting Восток (входит в Лигу Цифровой Экономики) развивает систему предоставления государственных услуг в электронном виде в городе Севастополе. В рамках проекта расширяется функциональность по приему госуслуг, проводится автоматизация бизнес-процессов, модернизирован региональный сегмент СМЭВ. Технологической основой послужило отечественное ПО на базе open source, разработанное компанией AT Consulting Восток.

Команда AT Consulting Восток расширила возможности по оказанию госуслуг в электронном виде в городе Севастополе. Реализована функциональность по приему заявлений не только через региональный портал госуслуг, но и из внешних информационных систем посредством СМЭВ. Создана возможность подачи заявлений и отслеживания их рассмотрения на мобильных устройствах.

Для централизованного сбора статистики по предоставлению госуслуг и межведомственному взаимодействию реализована интеграция СМЭВ с региональным сегментом, выступающим в режиме транзитной шины. Также в рамках проекта обновлена функциональность модуля РПГУ для приема статусов заявлений из внешних информационных систем через СМЭВ, оказывается техподдержка разработанных решений.

Эти шаги позволят расширить перечень электронных госуслуг для жителей Севастополя, сделать более удобным и эффективным процесс взаимодействия граждан с органами государственной власти. Для технологической реализации проекта задействованы цифровые продукты Smart-Kit и Smart-Route, которые разработаны компаний AT Consulting Восток на базе open source-решений и входят в реестр отечественного ПО.

«Правительство Севастополя проводит комплексную работу по развитию портала gosuslugi92.ru и его внутренних информационных систем. Основной задачей является проактивное оказание государственных услуг: при обращении за госуслугой в заявительной форме потребуется собрать минимальный пакет документов. Развитие регионального сегмента СМЭВ позволит нам решить эту задачу», – отметила Александра Осипова, начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя.

«Для выполнения поставленных задач мы использовали наши продукты Smart-Kit и Smart-Route. Это проверенные временем и географией (30+ субъектов России) решения, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны по всей стране. Мы сделали хороший задел для цифровизации госсектора Севастополя и надеемся продолжить совместную работу по переводу госуслуг в электронный вид, развитию РСМЭВ и ведомственных информационных систем», – сказал Владимир Высоцкий, генеральный директор компании AT Consulting Восток.

Другие материалы рубрики

МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано

Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем

Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов

ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Есть ли смысл в стирании CVV и CVC-кодов с банковских карт?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online