Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток

Компания AT Consulting Восток (входит в Лигу Цифровой Экономики) развивает систему предоставления государственных услуг в электронном виде в городе Севастополе. В рамках проекта расширяется функциональность по приему госуслуг, проводится автоматизация бизнес-процессов, модернизирован региональный сегмент СМЭВ. Технологической основой послужило отечественное ПО на базе open source, разработанное компанией AT Consulting Восток.

Команда AT Consulting Восток расширила возможности по оказанию госуслуг в электронном виде в городе Севастополе. Реализована функциональность по приему заявлений не только через региональный портал госуслуг, но и из внешних информационных систем посредством СМЭВ. Создана возможность подачи заявлений и отслеживания их рассмотрения на мобильных устройствах.

Для централизованного сбора статистики по предоставлению госуслуг и межведомственному взаимодействию реализована интеграция СМЭВ с региональным сегментом, выступающим в режиме транзитной шины. Также в рамках проекта обновлена функциональность модуля РПГУ для приема статусов заявлений из внешних информационных систем через СМЭВ, оказывается техподдержка разработанных решений.

Эти шаги позволят расширить перечень электронных госуслуг для жителей Севастополя, сделать более удобным и эффективным процесс взаимодействия граждан с органами государственной власти. Для технологической реализации проекта задействованы цифровые продукты Smart-Kit и Smart-Route, которые разработаны компаний AT Consulting Восток на базе open source-решений и входят в реестр отечественного ПО.

«Правительство Севастополя проводит комплексную работу по развитию портала gosuslugi92.ru и его внутренних информационных систем. Основной задачей является проактивное оказание государственных услуг: при обращении за госуслугой в заявительной форме потребуется собрать минимальный пакет документов. Развитие регионального сегмента СМЭВ позволит нам решить эту задачу», – отметила Александра Осипова, начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя.

«Для выполнения поставленных задач мы использовали наши продукты Smart-Kit и Smart-Route. Это проверенные временем и географией (30+ субъектов России) решения, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны по всей стране. Мы сделали хороший задел для цифровизации госсектора Севастополя и надеемся продолжить совместную работу по переводу госуслуг в электронный вид, развитию РСМЭВ и ведомственных информационных систем», – сказал Владимир Высоцкий, генеральный директор компании AT Consulting Восток.