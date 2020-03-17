«AT Consulting Восток» внедрил СХД в Минцифры Новосибирской области

«AT Consulting Восток» внедрил систему хранения данных на базе открытых технологий в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. Решение обеспечивает независимость от западного проприетарного ПО и позволяет сократить расходы на эксплуатацию и масштабирование.

Основной мотивацией заказчика послужило стремление к отказу от иностранного проприетарного ПО в рамках реализации стратегии импортозамещения. «AT Consulting Восток» внедрил в ИТ-министерстве Новосибирской области СХД на базе стека технологий с открытым исходным кодом Ceph/PetaSAN.

Главная функциональная характеристика созданного решения — возможность хранения «холодных» данных большой емкости (1 ПБ и 576 ТБ) за счет использования «медленных» шпиндельных дисков. Важно и то, что новая система позволяет значительно сэкономить бюджетные средства. Благодаря архитектуре, развернутой на базе ПО с открытым исходным кодом, сокращаются затраты на поддержку ПО и SAN-сетей.

Реализована возможность горизонтального масштабирования СХД посредством добавления новых серверов с аналогичными дисками, а также возможность включения «горячего» пула данных путем добавления серверов с быстрыми SSD-дисками. Оптимизируют работу пользователей с системой дружественный графический веб-интерфейс и встроенный мониторинг с оповещением о событиях на электронную почту.

«Создание сложных инфраструктурных проектов, отвечающих требованиям времени, в том числе в части импортозамещения, является основной компетенцией нашей компании. В процессе формирования цифровой экономики страны региональным ИТ-министерствам отводится ключевая роль — именно на их плечи ложится предметная работа по информатизации органов власти, созданию цифровых сервисов. В этих условиях особенно важно использовать надежный, удобный и многофункциональный аппаратно-программный комплекс», — отметил Алексей Целитан, руководитель проекта со стороны «AT Consulting Восток» (входит в группу компаний «Лига цифровой экономики»).