Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«AT Consulting Восток» внедрил СХД в Минцифры Новосибирской области

Интеграция Внедрения Инфраструктура ИТ в госсекторе Открытое ПО

«AT Consulting Восток» внедрил систему хранения данных на базе открытых технологий в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. Решение обеспечивает независимость от западного проприетарного ПО и позволяет сократить расходы на эксплуатацию и масштабирование.

Основной мотивацией заказчика послужило стремление к отказу от иностранного проприетарного ПО в рамках реализации стратегии импортозамещения. «AT Consulting Восток» внедрил в ИТ-министерстве Новосибирской области СХД на базе стека технологий с открытым исходным кодом Ceph/PetaSAN.

Главная функциональная характеристика созданного решения — возможность хранения «холодных» данных большой емкости (1 ПБ и 576 ТБ) за счет использования «медленных» шпиндельных дисков. Важно и то, что новая система позволяет значительно сэкономить бюджетные средства. Благодаря архитектуре, развернутой на базе ПО с открытым исходным кодом, сокращаются затраты на поддержку ПО и SAN-сетей.

Реализована возможность горизонтального масштабирования СХД посредством добавления новых серверов с аналогичными дисками, а также возможность включения «горячего» пула данных путем добавления серверов с быстрыми SSD-дисками. Оптимизируют работу пользователей с системой дружественный графический веб-интерфейс и встроенный мониторинг с оповещением о событиях на электронную почту.

«Создание сложных инфраструктурных проектов, отвечающих требованиям времени, в том числе в части импортозамещения, является основной компетенцией нашей компании. В процессе формирования цифровой экономики страны региональным ИТ-министерствам отводится ключевая роль — именно на их плечи ложится предметная работа по информатизации органов власти, созданию цифровых сервисов. В этих условиях особенно важно использовать надежный, удобный и многофункциональный аппаратно-программный комплекс», — отметил Алексей Целитан, руководитель проекта со стороны «AT Consulting Восток» (входит в группу компаний «Лига цифровой экономики»).



Другие материалы рубрики

В России появилось первое производство гибкой электроники

В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей

Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа

Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника