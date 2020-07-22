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В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Компания AT Consulting Восток, входящая в Лигу Цифровой Экономики, разработала для Республики Бурятия сервис по борьбе с распространением COVID-19. Он помогает обрабатывать ключевые данные по коронавирусу в субъекте – результаты анализов, число заболевших жителей и перечень их контактов. Решение реализовано на базе единой региональной интеграционной платформы АПК «Безопасный город».

Система автоматизирует процесс сбора и обработки информации по эпидемиологической обстановке в Республике Бурятия. Ключевыми данными являются результаты проб, которые делают региональные лаборатории, информация о пациентах от медучреждений, перечень контактов заболевших, предоставляемый Роспотребнадзором, а также данные оперштаба – о прибытии граждан из других стран и регионов.

Информация в удобном и наглядном виде доступна для принятия управленческих решений. Пользователями сервиса являются региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия, медицинские организации.

Система также предназначена для получения гостиницами, санаториями и турбазами разрешения принимать гостей. Данные туристов сверяются с базой данных системы, если риска заражения нет, выдается положительный ответ. Функциональность особенно актуальна в связи с началом туристического сезона на Байкале. Доступ к сервису может быть предоставлен и медучреждениям для проверки пациентов перед приемом. Во время голосования по поправкам, которые вносились в Конституцию России, данные из системы использовались для составления списков для надомного голосования тех граждан, кто находился на карантине и не мог лично прийти на избирательный участок.

«Технологическая особенность проекта в том, что он реализован на базе региональной системы «Безопасный город», которая разработана и введена в промышленную эксплуатацию в 2018 г. на программной платформе Smart City Cloud – разработка компании AT Consulting Восток. Это позволило оперативно запустить антиковидную систему, так как на базе Smart City Cloud можно создавать новые сервисы без формирования дополнительных инфраструктур и добавления вычислительных мощностей», – отметил Валерий Андронов, председатель Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

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