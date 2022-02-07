«AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») расширила возможности информационно-аналитической системы ситуационного центра – ИАС СЦ. Продукт представляет собой master-систему сбора и анализа данных, контроля показателей и поддержки решений. Система охватывает всю вертикаль власти в регионе, включая уровень губернатора, его заместителей, руководителей различных ведомств, отраслевых CDTO, а также глав муниципальных образований.

Основное преимущество обновленной системы от команды «AT Consulting Восток» – решение широкого спектра прикладных задач на всех уровнях региональных органов исполнительной власти. Раньше она имела рядовую для ситцентров функциональность по сбору и представлению данных на виджетах и дашбордах и, прежде всего, помогала главе региона и его заместителям готовиться к рабочим совещаниям и отчетным мероприятиям.

Сегодня ИАС СЦ представляет собой масштабную региональную многоуровневую master-систему, интегрированную с другими ГИС субъекта. Она обеспечивает сбор и анализ данных, контроль ключевых показателей цифровой трансформации, поддержку принятия управленческих решений, инструменты для ежедневной совместной работы CDTO региона и их команд. Технологической основой является цифровая платформа Smart City Cloud – собственная разработка компании, входящая в реестр отечественного ПО.

«Существенный скачок в развитии решения и его кастомизация стали возможны при внедрении на Юге России. Благодаря вовлеченной в процессы цифровизации региона команде заказчика, решившей реализовать самые смелые идеи, появилась возможность многократно увеличить число пользователей системы, нарастить актуальную функциональность, причем с неограниченным количеством личных кабинетов», – сказал Владимир Высоцкий, генеральный директор компании «AT Consulting Восток».

Ситцентр нового образца используется для решения задач по автоматизации процессов, связанных с цифровой трансформацией региона. В системе организована работа с картами эффективности, мероприятиями в рамках цифровой трансформации, их проектным управлением. Можно отслеживать работу на соответствие НПА, выявлять точки роста и фиксировать риски. Таким образом, появляются инструменты контроля за всеми мероприятиями, каждое из которых привязано к определенному KPI.

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Еще одной важной составляющей стала открытая часть системы – интернет-портал, который предоставляет данные для населения по основным показателям социально-экономического развития, согласно указу Президента России от 4 февраля 2021 г. №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц Российской Федерации», а также карту благоустройства регионального уровня.

«Создание ситуационных центров – одно из ключевых направлений в работе нашей компании. Мы, несомненно, гордимся тем, что нам удалось принять участие в проектах для ряда регионов Юга России, где были продемонстрированы возможности платформы Smart City Cloud и компетенции «AT Consulting Восток». Поэтому другие субъекты с нашим накопленным опытом могут очень быстро и качественно развернуть у себя ситцентры новой цифровой реальности», – отметил Владимир Высоцкий.