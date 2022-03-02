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Website Вебсайт веб-ресурс

Website - Вебсайт - веб-ресурс

Веб-сайт (website, сайт, веб-ресурс) представляет собой совокупность информационных, программных и медийных средств, которые тесно связаны между собой. Любой веб-сайт — это лицо компании, показатель ее успешности в своей нише.

Сэр Тим Бёрнс-Ли и созданный им первый в мире веб-сайт. 1991 г. Сэр Тим Бёрнс-Ли и созданный им первый в мире веб-сайт. 1991 г.
Сэр Тим Бёрнс-Ли и созданный им первый в мире веб-сайт. 1991 г.


02.03.2022 Apple бежит из России. Прекращены продажи iPhone, iPad, MacBook, сервисы «ограничены»
08.12.2021 В «Контур.призме» автоматизировали проверку сайтов по реестру запрещенных ресурсов
03.12.2021 В России заблокировали главную мировую площадку для рукодельников, хотя запрещенную информацию она удалила
27.10.2021 В России запретили сайты о топорах
14.10.2021 Новые мобильное приложение и сайт от билайна
05.10.2021 Что делать, если антивирус не дает открыть нужный сайт
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google
26.07.2021 Bi.Zone обнаружила и заблокировала 3258 сайтов лжебанков в 2021 году
21.07.2021 Спам или нет — как проверить ссылку на достоверность
19.05.2021 Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз
24.04.2021 Как сгенерировать QR-код — самые простые способы
17.03.2021 Хакеры сломали сайт сверхпопулярного 3D-пакета, лишив доступа к нему компании по всему миру
25.02.2021 Веб-студии всего мира под угрозой закрытия. Microsoft запустила сервис создания сайтов, и он полностью бесплатный
20.02.2021 Система «Поиск» Югры помогла раскрыть торговлю поддельными справками о COVID-19
14.01.2021 Прогноз НАФИ: предприниматели станут больше тратить на сайты своих компаний
31.12.2020 Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети
22.12.2020 Positive Technologies: в 90% объявлений, посвященных взлому сайтов, ищут исполнителя-хакера
18.12.2020 Силовики требуют заблокировать российские сайты с культовыми аниме
17.12.2020 Avast: 28 сторонних расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут быть вредоносными
07.12.2020 Москвич потерял криптовалюту на 11 миллионов, пройдя по случайной ссылке
25.11.2020 Microsoft запрещает ходить на тысячи популярных сайтов через Internet Explorer, чтобы пользователи быстрее полюбили Edge
19.11.2020 Group-IB вскрыла схему фишинга с использованием легальных доменов
16.11.2020 REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU
16.11.2020 Eset раскрыла новую серию атак Lazarus
13.11.2020 Что нужно знать, чтобы защититься от фишинговых сайтов?
10.11.2020 Придуман новый способ отъема денег у россиян в Сети
08.11.2020 Как просматривать старые версии сайтов, если очень нужно
03.11.2020 «Вконтакте» запускает бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ
30.10.2020 «М.Видео» провела редизайн сайта и ускорила его работу в 1,5 раза
08.10.2020 У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт
06.10.2020 Group-IB предупреждает о новой мошеннической схеме с использованием бренда Zoom
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные
28.09.2020 Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео
25.09.2020 По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными
10.09.2020 В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому
26.08.2020 Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее, чем раньше
21.08.2020 В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет

Публикаций - 9736, упоминаний - 12599

Website упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 1213
Yandex - Яндекс 5015 999
Apple Inc 10683 840
IBM - International Business Machines Corp 8941 712
Google LLC 10352 582
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 574
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 541
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 452
Samsung Electronics 9333 443
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 431
Amazon Inc - Amazon.com 2650 385
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 354
Meta Platforms - Facebook 4267 276
Dr.Web - Доктор Веб 1186 252
Intel Corporation 11262 231
VK - Mail.ru Group 3057 221
Telegram Group 805 220
Yahoo! 3603 211
Элемент ГК - Elementec 1523 203
Twitter 2493 178
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 173
Nvidia Corp 3118 170
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 169
1С-Битрикс - Bitrix 443 169
PayPal 634 163
LG Electronics 3372 158
Softline - Софтлайн 1870 140
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 131
Huawei 3222 130
Red Hat 1183 126
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 120
6072 116
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 106
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 96
Крок - Croc 1616 92
Oracle Corporation 6035 89
Lenovo Group 2077 87
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 82
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 82
HP - Hewlett-Packard 3567 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 426
Лента - Сеть розничной торговли 912 178
Почта России ПАО 1853 165
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 152
Альфа-Банк 1476 118
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 118
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 112
РЖД - Российские железные дороги 1458 106
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 103
eBay Inc 1576 99
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 94
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 80
Открытие ФК 2713 75
ПСБ - Промсвязьбанк 682 64
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 64
Газпром ПАО 1008 63
Самолёт ГК 216 61
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 59
Visa International 1809 59
Точка 1820 56
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 46
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 45
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 44
Qiwi 878 43
LinkedIn 558 43
Wildberries - Вайлдберриз 185 42
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 37
Россети Ленэнерго 786 35
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 34
Май - Российская торговая компания 416 33
Связной ГК 1190 31
AliExpress 327 30
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 29
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 29
X5 Group 709 28
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 24
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 23
Аэрофлот - Aeroflot 648 23
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1700
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 763
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 670
Президент Российской Федерации 3770 404
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 327
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 300
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 297
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 288
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 189
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 165
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 162
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 141
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 135
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 130
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 125
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 118
Администрация Президента РФ 904 115
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 111
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 103
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 96
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 86
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 69
Правительство Москвы 1640 67
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 67
Верховный суд Российской Федерации 709 67
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 66
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 65
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 65
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 61
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 60
Счётная палата РФ 628 60
Федеральное казначейство России 1345 59
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 58
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 53
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 46
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 42
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 40
Таможня - Таможенная служба 421 40
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 39
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 171
Web development - Веб-разработка 0 62
РосКомСвобода - Общественная организация 82 38
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 26
Единая Россия - Политическая партия 246 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 23
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 18
АФТ - Ассоциация Финтех 251 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 15
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 15
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 15
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 12
Демократическая политическая партия США 91 12
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 10
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 9
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 8
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 7
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 6
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 6
Linux Foundation 167 5
ГИС-Ассоциация 231 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
Интернет-видео - ассоциация 15 4
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 4
ЛДПР 98 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2058
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 1568
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1520
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 1099
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 913
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 908
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 855
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 819
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 815
Мобильное приложение - Mobile app 4966 805
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 760
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 685
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 676
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 644
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 638
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 613
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 610
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 607
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 576
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 547
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 519
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 496
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 486
Социальные сети - Соцсети - Social Networks 4447 484
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 302
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 295
Google Android 11959 1311
Linux OS 7669 749
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 544
Mozilla Firefox - браузер 1738 349
Microsoft Windows 10 11713 323
Microsoft Windows 2000 2856 307
Apple iOS 6422 281
Microsoft Windows 2104 230
Microsoft Office 3247 217
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 216
Google YouTube - Видеохостинг 2277 212
Apple macOS 1457 200
Oracle Java - язык программирования 2554 196
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 189
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 188
Microsoft Windows 7 1780 173
Apple Safari - браузер 743 171
ЭОС Дело СЭД 4365 164
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 155
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 154
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 152
Google Chrome - браузер 1270 141
Google Play - Google Store - Android Market 2732 140
Nokia Symbian OS 1388 135
Google Gmail 802 133
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 123
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 121
Apple iPhone 6 2649 115
LG 75SM99 2832 115
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 110
Apple - App Store 2437 110
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 106
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 106
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 100
Microsoft Windows XP 2291 95
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 94
Microsoft Edge - браузер 1891 89
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 89
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 86
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 80
Исанин Антон 9365 651
Путин Владимир 2542 270
Мишустин Михаил 376 63
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 55
Медведев Дмитрий 1604 45
Королюк Алексей 86 44
Чернышенко Дмитрий 320 43
Жаров Александр 171 41
Никифоров Николай 1161 38
Дуров Павел 230 34
Мельникова Анастасия 197 33
Шадаев Максут 460 28
Кулин Филипп 40 28
Массух Илья 202 23
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 20
Бокова Людмила 80 19
Зайцев Михаил 164 18
Галушкин Олег 173 18
Щеголев Игорь 685 17
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 17
Хинштейн Александр 68 17
Волин Алексей 114 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 16
Дягилев Василий 83 16
Носков Константин 221 16
Климарев Михаил 47 16
Чукарин Алексей 56 16
Комиссаров Дмитрий 192 16
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 15
Гришин Дмитрий 185 15
Воробьев Андрей 150 14
Греф Герман 345 14
Соколов Алексей 129 14
Клишас Андрей 45 14
Кривенко Виталий 22 14
Горелкин Антон 38 14
Калина Роман 61 13
Орловский Виктор 325 13
Акимов Максим 170 13
Козлюк Артем 39 13
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