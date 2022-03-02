Website - Вебсайт - веб-ресурс

Веб-сайт (website, сайт, веб-ресурс) представляет собой совокупность информационных, программных и медийных средств, которые тесно связаны между собой. Любой веб-сайт — это лицо компании, показатель ее успешности в своей нише.

Сэр Тим Бёрнс-Ли и созданный им первый в мире веб-сайт. 1991 г. Сэр Тим Бёрнс-Ли и созданный им первый в мире веб-сайт. 1991 г.