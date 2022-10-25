Индексная книга CNews*
Web service Веб-сервис интернет-сервис онлайн-сервис интернет-портал интернет-компания
Публикаций - 562, упоминаний - 576
Web service упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 23
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
|Мишустин Михаил 376 5
|Гришин Дмитрий 185 4
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 4
|Сафонов Сергей 0 2
|Smith Brad - Смит Брэд 64 2
|Климарев Михаил 47 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Афанасьев Денис 32 2
|Горелкин Антон 38 1
|Olszynka Pawel - Ольжинка Павел 0 1
|Акимов Максим 170 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Малых Дмитрий 28 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Ложкин Сергей 18 1
|Карпачевский Андрей 1 1
|Мерзляков Вадим 0 1
|Савюк Виктор 38 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Федосеев Алексей 18 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Кузнецова Ольга 10 1
|Шаскольский Максим 2 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Ефремов Александр 16 1
|Зотов Алексей 26 1
|Веневцев Андрей 8 1
|Масарская Наталия 36 1
|Соломин Павел 4 1
|Яшин Леонид 21 1
|Агеева Анна 8 1
|Смирнова Ольга 8 1
|Топадзе Виктор 3 1
|Титов Герман 6 1
|Ширшов Павел 76 1
|Шахлевич Антон 3 1
|Быков Сергей 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.