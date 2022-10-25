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Индексная книга CNews*
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Web service Веб-сервис интернет-сервис онлайн-сервис интернет-портал интернет-компания



25.10.2022 Google убивает любимую миллионами ОС Windows. Обратной дороги нет 1
24.10.2022 Еще больше информации: на инвестпортале обновили рассылку о новых объектах торгов 1
18.10.2022 VK запускает обучающую онлайн-платформу для бизнеса 1
17.10.2022 Минцифры и «Учи.ру» запускают бесплатные курсы программирования в рамках проекта «Код будущего» 1
17.10.2022 Алексей Павлов, Ростелеком-Солар: Сейчас происходит трансформация устоявшихся представлений об ИБ как о строго внутренней функции 1
13.10.2022 «Россети» внедрят кредитные продукты для оплаты сервисов компании 1
13.10.2022 Покупки ноутбуков на «Авито» в 2021 г. выросли на 22% по сравнению с 2021 годом 1
11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства 2
11.10.2022 E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса 1
10.10.2022 Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами для граждан 1
10.10.2022 Вышло комплексное решение для защиты от DDoS-атак от российского разработчика 1
10.10.2022 9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM 1
07.10.2022 Российский телеком страдает от дефицита кадров и поднимает зарплаты 1
07.10.2022 «Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности 1
07.10.2022 SuperJob: вакансий в сфере телекоммуникаций в России за год стало больше на 52% 1
06.10.2022 В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G 1
05.10.2022 «Корус консалтинг» помог выявить реальные потребности клиентов интернет-магазина «Аскона» 1
04.10.2022 ИТ-интегратор NOVARDIS и провайдер платформы по автоматизации маркетинга Altcraft объявили о сотрудничестве 1
03.10.2022 Путин назначил главного в России по биометрии 1
30.09.2022 Sitroniсs Group и правительство Челябинской области будут сотрудничать в сфере развития ИКТ 1
28.09.2022 Вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15% 1
27.09.2022 Минцифры выпустило рекомендации по дизайну госсервисов 1
23.09.2022 Власти разрешили Ozon рассчитаться с владельцами его облигаций на $750 млн 1
23.09.2022 «Сбербанк онлайн» перестанет работать в Chrome и Firefox. Как решить проблему 1
22.09.2022 Автосалоны «Авто‑лидер» перешли на новую редакцию решения «Альфа‑Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти» 1
21.09.2022 В России разрешили не устанавливать на автомобили систему ЭРА-ГЛОНАСС 1
21.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1
20.09.2022 «Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами 1
20.09.2022 На облачной платформе VK стала доступна СУБД Postgres Pro Enterprise 1
16.09.2022 Залог безопасности: «Авито работа» ограничила возможность перехода в сторонние мессенджеры 1
15.09.2022 «Авито» открывает офис в Казани и создает новые рабочие места 1
15.09.2022 Зарплаты опытных ИТ-специалистов в России падают с катастрофической скоростью. Виноваты «джуны» и «миддлы» 1
15.09.2022 «Сбер» начал перевод своих сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров 1
14.09.2022 В России в два раза выросла доля атакованных систем промышленной автоматизации в транспортно-логистической отрасли 1
14.09.2022 Интеграция «Телфин» и «Мойсклад» ускоряет скорость обработки звонка на 30% 1
13.09.2022 Wildberries предупреждает о росте случаев мошенничества в интернет-пространстве 1
12.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1
08.09.2022 Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды 1
07.09.2022 Официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора 1
07.09.2022 «Сберкорус» зафиксировала рост интереса компаний к сервисам для работы с самозанятыми 1

Публикаций - 562, упоминаний - 576

Web service упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 118
Amazon Inc - Amazon.com 2650 99
Yandex - Яндекс 5015 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 50
Apple Inc 10683 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 47
Samsung Electronics 9333 31
IBM - International Business Machines Corp 8941 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 23
Telegram Group 805 19
PayPal 634 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 15
LG Electronics 3372 15
Huawei 3222 14
Softline - Софтлайн 1870 14
Intel Corporation 11262 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
Nvidia Corp 3118 10
Oracle Corporation 6035 8
VK - Mail.ru Цифровые технологии 56 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 8
Red Hat 1183 8
Meta Platforms - Facebook 4267 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
HP - Hewlett-Packard 3567 7
1С-Битрикс - Bitrix 443 7
Dr.Web - Доктор Веб 1186 7
Cloudflare 65 7
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Новые облачные технологии (НОТ) 277 5
BBK Electronics Corp 396 5
VK - Mail.ru Group 3057 5
Крок - Croc 1616 5
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 23
Почта России ПАО 1853 13
Альфа-Банк 1476 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
ПСБ - Промсвязьбанк 682 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
Газпром ПАО 1008 3
Росводоканал 69 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Societe Generale Group 68 2
Nordea Bank - Нордеа Банк 77 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Crocus Group - Крокус Групп 12 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 22 1
Открытие ФК - Балтийский лизинг 3 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Western Union - Вестерн Юнион 120 1
Почта Банк 319 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 1
ЦИАН - CIAN 62 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 91
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 33
Президент Российской Федерации 3770 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 8
Таможня - Таможенная служба 421 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Верховный суд Российской Федерации 709 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Администрация Президента РФ 904 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Ивановская областная Дума 5 1
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Счётная палата РФ 628 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 158
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 93
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 87
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 80
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 74
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 70
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 69
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 56
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 50
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 48
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 48
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 45
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 44
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 44
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 33
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 33
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 29
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 28
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 26
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 26
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 22
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 22
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 22
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 21
Google Android 11959 95
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 30
Microsoft Office 3247 27
Linux OS 7669 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 22
Oracle Java - язык программирования 2554 21
Microsoft Windows 2000 2856 19
Google Gmail 802 16
Mozilla Firefox - браузер 1738 15
Microsoft Windows 7 1780 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 9
Apple macOS 1457 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 9
Nokia Symbian OS 1388 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 8
Microsoft SQL Server 1416 8
Apple Safari - браузер 743 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 8
Apple iOS 6422 7
Apple iPod 1369 6
Microsoft Windows 2104 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 6
Новые облачные технологии - МойОфис 381 6
Яндекс.Карты и Транспорт 354 6
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 24 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 5
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 214 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 4
Python - высокоуровневый язык программирования 486 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 4
WhatsApp Messenger 745 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 4
Путин Владимир 2542 23
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Мишустин Михаил 376 5
Гришин Дмитрий 185 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 4
Сафонов Сергей 0 2
Smith Brad - Смит Брэд 64 2
Климарев Михаил 47 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Афанасьев Денис 32 2
Горелкин Антон 38 1
Olszynka Pawel - Ольжинка Павел 0 1
Акимов Максим 170 1
Кабаков Ярослав 21 1
Малых Дмитрий 28 1
Коробкина Оксана 18 1
Ложкин Сергей 18 1
Карпачевский Андрей 1 1
Мерзляков Вадим 0 1
Савюк Виктор 38 1
Проскура Дмитрий 28 1
Рылов Дмитрий 45 1
Федосеев Алексей 18 1
Наранович Дмитрий 2 1
Кузнецова Ольга 10 1
Шаскольский Максим 2 1
Ксенин Алекс 311 1
Ефремов Александр 16 1
Зотов Алексей 26 1
Веневцев Андрей 8 1
Масарская Наталия 36 1
Соломин Павел 4 1
Яшин Леонид 21 1
Агеева Анна 8 1
Смирнова Ольга 8 1
Топадзе Виктор 3 1
Титов Герман 6 1
Ширшов Павел 76 1
Шахлевич Антон 3 1
Быков Сергей 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 129
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 41
Беларусь - Белоруссия 3525 26
Япония 10069 23
Азия - Азиатский регион 3803 20
Казахстан - Республика 4467 17
Россия - ПФО - Казань 2085 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 16
Россия - СФО - Новосибирск 3269 15
Земля - планета Солнечной системы 7427 15
Бразилия - Федеративная Республика 1945 14
Австралия - Австралийский Союз 2791 14
Россия - Сибирь 1579 13
Америка 2011 13
Африка - Африканский регион 2928 12
Россия - РФ - Российская федерация 108428 12
Нидерланды 2197 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Китай - Тайвань 2115 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 9
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 8
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Швеция - Королевство 2072 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 5
Чехия - Чешская Республика 1053 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 5
Таиланд - Королевство 671 4
Россия - СФО - Омская область 517 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Армения - Республика 1112 3
Европа Восточная 2927 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Ирак - Республика 666 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 256
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 147
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 70
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 54
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