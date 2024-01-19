Видеокарты GeForce RTX 4000 Super уже в «Ситилинке»

Видеокарты из новой линейки Nvidia GeForce RTX 4000 Super, представленной несколько недель назад на выставке CES 2024, уже можно приобрести в «Ситилинке».

8 января 2024 г. компания Nvidia представила три новые модели видеоускорителей с индексами 4080 Super, 4070 Ti Super и 4070 Super. Линейка получила более мощные графические процессоры и различные конфигурации по памяти подсистемы, в сравнении с обычными моделями линейки RTX 4000. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Модели GeForce RTX 4070 Super получили графический процессор AD104-350 с 7168 ядрами CUDA. Boost-частота в новинке осталась на прежнем уровне – 2475 МГц, а базовая частота снизилась с 1980 МГц до 1920 МГц. Энергопотребление новинки не изменилось и составляет 200 Вт, объем оперативной памяти не изменился и по-прежнему составляет 12 ГБ видеопамяти, как и у базовой версии RTX 4070. Скорость работы памяти составляет 21 Гбит/с на контакт, обновленная видеокарта поддерживает 192-битную шину и обладает прежней пропускной способностью 504 ГБ/с.

В «Ситилинке» уже можно приобрести решения на базе GeForce RTX 4070 Super от MSI и Palit. Наиболее мощными с точки зрения характеристик стали модели

Palit NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Jetstream

MSI NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming x Slim

В составе моделей GeForce RTX 4080 Super используется графический процессор AD103-400 с 10 240 ядрами CUDA, что на 512 больше, чем у чипа AD103-300 в составе обычной RTX 4080. Базовая и Boost-частота GPU модели RTX 4080 Super выросли до 2295 и 2550 МГц соответственно. Скорость памяти также получила прирост до 16 ГБ стандарта GDDR6X и 23 Гбит/с на контакт (ранее было 22,4 Гбит/с). При этом, заявленный показатель энергопотребления RTX 4080 Super не изменился и составляет 320 Вт.

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Модели RTX 4070 Ti Super оснащены графическим процессором AD103-275 с 8448 ядрами CUDA, что на 768 больше, чем у AD104-400 в составе видеокарты RTX 4070 Ti. Видеокарта с приставкой «Super» получила 16 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с на контакт с поддержкой 256-битной шины. Это увеличило ее пропускную способность до 672 ГБ/с (ранее было 12 ГБ памяти и 504 Гбит/с на контакт). Показатель энергопотребления новой модели не изменился и составляет 285 Вт.

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